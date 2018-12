La provincia no adhiere al protocolo de seguridad propuesto por Bullrich

El secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto, aseguró que la provincia no tiene necesidad de adherir a esta resolución “no tenemos ningún tipo de episodio que nos haga pensar en hechos de este tipo, en la Escuela Policial se enseñan otras cosas y creo que nos tenemos que quedar con eso”.

El funcionario indicó que “a la hora de repeler una agresión el policía tenga las cosas bien claras y que las haga como se las enseñó en la Escuela”.

Consultado sobre si la provincia debía adherir a esta polémica resolución señaló que “Uno de los puntos que yo no comparto es cuando se da a la fuga el delincuente. Hay cosas que no son bastante claras y esto no está en el Código Procesal Penal, las resoluciones después se dan de baja o se tachan y los procesados son los policías.

Eposto recordó que “esto ya ha pasado otras veces. Me acuerdo Ruckauf hizo balas para todos y después los que quedaron presos fueron los policías, hay que ser muy cuidadosos porque las personas públicas o funcionarios públicos pasamos pero los procesos judiciales son hacia los policías”.

Asimismo afirmó que “creo que esta provincia no amerita adherir a esta resolución, después entiendo que en Buenos Aires hay un olor a Bolsonaro y producto que la gente sufrió muchos robos, pide este tipo de cosas, entiendo que Buenos aires, Rosario, Santa fe pidan estas cosas, pero no las comparto. La respeto mucho a la ministro, porque está haciendo un trabajo importante pero en esta no la comparto”.

El nuevo protocolo de seguridad que firmó Patricia Bullrich que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto, fue publicado esta semana en el Boletín Oficial.

Allí se presentan una serie de situaciones hipotéticas en las que los agentes pueden utilizar sus armas. La resolución dictamina que los agentes podrán hacer uso de las armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en los siguientes casos:

-En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

-Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

-Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.

-Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.

Por último Eposto recordó que “a mí hace tres años, en 2015 antes de las elecciones la robaron violentamente a mi hija, si me preguntabas al otro día y con la sangre en el ojo te hubiera dicho que era lo ideal, pero hoy que conduzco la política de seguridad en la provincia, entiendo que esta provincia no amerita esto, que hay que seguir apostando a las escuelas, a la capacitación al darle a la policía herramientas de capacitación permanente para que no tenga que llegar a tirar por la espalda en la persecución de un delincuente”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.