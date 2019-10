“La provincia tiene los recursos para los sueldos y el aguinaldo”, aseguró Blanco

El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco, manifestó que “la provincia tiene los recursos para los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, y antes de entregar el gobierno estaría en condiciones de abonar el aguinaldo”.

“Por la información que tengo de 40 días atrás, el gobierno está en condiciones de dejar pago el aguinaldo antes de entregar el mando”, reiteró, y dijo que “dependerá de la voluntad de ellos hacerlo o no. Siempre unos días antes de las elecciones tienen problemas pero después la realidad demuestra que no es así”.

“Yo afirmo que está enmarcado en la campaña electoral porque la provincia no ha dejado de recibir recursos y está recibiendo cada vez más. No sé de dónde sale la dificultad, porque “están recibiendo mucho más en la actualidad, y las retenciones por IVA y Ganancias no afectan las finanzas de la provincia como pretenden difundir a la población, creando zozobra en un momento previo al cambio de gobierno provincial y al inicio del período vacacional”, sostuvo ante las declaraciones del ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, quién advirtió complicaciones para afrontar el pago de los sueldos de octubre, noviembre y diciembre.

Fuente: Sur 54 – Radio Provincia

