“La situación ya no da para más”, dijo Córdoba y puso en duda “la paz social”

El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, reclamó respuestas urgentes del intendente Vuoto y la gobernadora Bertone respecto de la recomposición salarial, luego de lograrse el viernes un aumento para los trabajadores del Municipio de Río Grande.

“La situación ya no da para más”, remarcó el gremialista, y puso en duda “la paz social” de no haber respuesta en el corto plazo, en medio de manifestaciones en distintos sectores de la administración pública que vienen llevando adelante en las últimas semanas.

“No queremos más comedores comunitarios, porque ya lo viví en otras épocas”, dijo por Radio Provincia, ante la crisis que se profundiza por la pérdida del poder adquisitivo y también repercute en la actividad económica en general. “Están apagando el incendio con nafta y, si vamos a hablar de paz social, debe haber una demostración de madurez, enfrentar a los trabajadores, porque no queremos que nos falten más el respeto”, subrayó.

Aludió tanto “al intendente como a la señora gobernadora. Queremos resolver esto de forma inmediata porque no se puede esperar más. Hasta ahora no tuvimos ninguna novedad sobre algún tipo de reunión con el intendente o con el gobierno. Hasta el momento hemos sido muy prolijos cuando nos decían que no había plata para nadie, pero parece que la plata apareció y bienvenido sea para los compañeros de la Municipalidad de Río Grande. Nosotros también queremos discutir lo nuestro en forma inmediata con el resto de los estatales”, planteó, previendo que, si Río Grande puede dar un aumento, en las mismas condiciones estaría el resto de las administraciones.

Consultado sobre la expectativa de recomposición, dijo que el gremio presentó “una propuesta tanto a la Municipalidad de Ushuaia como al gobierno, para discutir cada tres meses el índice inflacionario más el índice patagónico, para no quedar debajo de la inflación. No queremos perder este año y además recuperar lo del año pasado, porque se perdió casi un 8 por ciento. Todavía no hablamos con el intendente porque no nos recibió y no ha recibido a ningún otro sindicato. Hemos sido claros en que ninguno de los gremios iba a cortarse solo”, señaló.

“La única forma de sostener a la provincia es que haya plata en los bolsillos de los trabajadores. El aumento del dólar va a los precios y eso lo sabe todo el mundo. La pérdida es total para los trabajadores y necesitamos un rápido accionar del estado municipal y provincial. No queremos volver a otros tiempos, no queremos más comedores comunitarios porque lo viví en carne propia años atrás. La situación es terrible y espero que esto no vuelva a suceder en Tierra del Fuego, porque la plata está”, concluyó.

Fuente: Sur 54

