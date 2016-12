La UOCRA admitió que en el sector de la construcción “el 85% está desocupado y pasando hambre”

El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez aseguró que “el 85% de los trabajadores están desocupados” y que en “2016 no tuvimos nada de obras, estuvo totalmente parado todo”.

“Los compañeros hacen algunas changas para sobrevivir, a los más necesitados le pudimos dar una mano nosotros”, admitió Ramírez por Radio Provincia.

Sobre las obras a reactivarse, expuso al “gasoducto que está por Tolhuin, que tenía que continuar, la gobernadora hizo las gestiones que pudo para que le paguen a la empresa, para que los primeros días de enero empecemos a trabajar. Le debían más de 30 millones y pagaron poco más de 20 millones, pero quedaron debiendo certificados. Hablé con la empresa y dijo que más o menos el 10 de enero vamos a empezar. Ahí tenemos 60 puestos de trabajo”.

“Con las obras del IPV tenemos que empezar a partir del 15 de enero, espero que no haya trabas”, dijo.

“De lo que dijo Macri en su campaña no cumplió nada, menos con los obreros de la construcción, donde hay 70 mil despedidos en todo el país, no mandaron la plata para terminar las obras que había que terminar y la verdad fue un desastre. Esperemos que cambie y no le siga mintiendo a la gente”, reclamó.

“Hay cuatro empresas para hacer un trabajo de compresores y van a tomar aproximadamente a 400 personas, pero es un trabajo privado y eo nos puede ayudar mucho”, añadió.

“De obras públicas tenemos al IPV y las plantas potabilizadoras para terminar que van a empezar en Ushuaia, también alguna en Río Grande. Si se da todo eso, podemos andar muy bien”, evaluó.

“La desocupación actual del 85% “es un desastre”, afirmó, esperanzado en “que esto se acomode, porque la gente no puede aguantar el rumbo que siguió el 2016. La gente en la provincia ya está pasando hambre”, finalizó.

