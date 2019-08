Las medidas de Macri hacen caer fuertemente la coparticipación que recibe la Provincia

Así lo aseguró el ministro de Economía José Labroca, quien viajó a la provincia de Jujuy para participar de la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal.

El ministro mantuvo diversos encuentros con sus pares de Economía de distintas provincias para analizar el impacto de las medidas anunciadas el miércoles por el presidente Mauricio Macri, y que según coincidieron todos impacta negativamente en las arcas provinciales por la baja de recaudación del impuesto a las ganancias, que es coparticipable.

Para el caso de Tierra del Fuego, se prevé una merma en la recaudación proveniente de la coparticipación de unos 150 millones de pesos de acá a diciembre, lo que se suma a una caída que ya viene sufriendo la coparticipación respecto de la inflación.

El ministro jefe de Gabinete señaló al respecto que “las políticas económicas nacionales han dejado a las provincias al borde del colapso, porque no sólo porque la coparticipación no ha subido al ritmo de la inflación sino que la Nación nos ha trasladado la responsabilidad de sostener los programas sociales y de salud más importantes” como también “el subsidio al gas envasado y afrontar el aumento del gas para generación de energía que representa unos 400 millones hasta fin de año, y ahora además nos quita directamente coparticipación al subir el mínimo no imponible de ganancias”.

El ministro Gorbacz cuestionó finalmente que la administración de Mauricio Macri “en lugar de financiar las medidas pro consumo con recursos nacionales, lo hace con recursos de las provincias”.

