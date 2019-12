Ley Micaela: “Yo voté en forma negativa y dije que no coincidía…”

El legislador y senador electo Pablo Blanco, habló sobre la sesión del viernes, donde se votó la adhesión a la Ley Micaela, el legislador votó en contra y adelantó su negativa a la legalización de la interrupción del embarazo. “Yo voté en forma negativa y dije que no coincidía porque tenía disidencias parciales.

Hay varios temas de la ley con los que no coincido, como la obligatoriedad de la capacitación. No concuerdo con la ideología de género y por eso voté en contra”, explicó. De tratarse la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, va a votar en contra: “Lo dije en campaña y quien me votó sabe lo que voy a hacer. Creo que la decisión debería estar respaldada por una consulta popular. Es una posibilidad y ojalá se dé así. Quizás hay muchos ciudadanos que no coincidan con lo que pienso y la consulta popular sería una salida interesante a este tema”, manifestó. Por otra parte marcó disidencias con la opinión del presidente de la caja Rubén Bahntje, que sostiene que no es necesario continuar con la emergencia previsional: “No me sorprende no coincidir una vez más con Rubén Bahntje, pero por la información que remitió a la Cámara legislativa, es evidente que algunas fuentes de financiación es necesario continuarlas, como un porcentaje de las utilidades del banco. Será una discusión de la Legislatura nueva”, concluyó.

Fuente: Sur 54 y Radio Provincia

