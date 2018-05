Licencia especial de invierno: “un premio a los trabajadores cumplidores”

El secretario de Gestión de Recursos Humanos, Martín Solá, brindó detalles de lo que será la licencia especial de invierno a la que podrán acceder los agentes públicos la que será “un premio a los trabajadores cumplidores”, dijo.

“Esto es un premio al esfuerzo, que sólo puede tomársela quienes mirando lo ocurrido seis meses atrás, no hayan tenido ausencias injustificadas, no hayan sido sancionados y no se hayan adherido a un paro”, dijo el secretario de Gestión de Recursos Humanos, Martín Solá, sobre el Decreto que firmó la gobernadora Rosana Bertone.

El titular del área de Recursos Humanos recordó que la licencia normal a los agentes públicos es de siete días corridos, en el invierno y que ahora se complementan siete días más para aquellos agentes de la administración pública central, con presentismo perfecto durante los seis días anteriores a acceder a ese descanso anual.

Sobre el uso de licencias por enfermedad, propia del agente público o de un familiar directo a cargo, el secretario de Gestión de Recursos Humanos sostuvo que “se tendrá en cuenta los casos en que no hayan excedido los 20 días que se otorgan” por esa situación.

Otros de los que no podrán acceder a los siete días extras de descanso en vacaciones de invierno, son aquellos que hayan tomado una licencia sin goce de haberes, durante los seis meses previos a ser otorgado el beneficio, explicó Solá.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.