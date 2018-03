El Legislador por el Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, en diálogo con Radio Provincia, hizo referencia a la falta de transparencia con la que se maneja la gestión provincial, no sólo para con los legisladores, sino con respecto a la ciudadanía en general: “Hoy, con la Legisladora Urquiza, tenemos que recurrir a notas formales a la propia Gobernadora para hacernos de información pública que debiera estar al alcance de cualquier ciudadano, para poder ejercer el control de gestión. Nosotros hemos instado todos los mecanismos institucionales para poder hacernos de esa información, precisamente la que hace referencia a estos famosos gastos reservados, pero al día de la fecha, después de 115 días, todavía no tenemos nada. El tener acceso a la información pública es un derecho básico, reconocido a cualquier ciudadano. Y esto genera acceso a todos los expedientes por los cuales se utilizan fondos públicos por parte del funcionario, hace a un concepto republicano que está reconocido y establecido en nuestra constitución, que hace a la calidad democrática de todos los fueguinos. Lamentablemente, hoy no lo tenemos, y lo pongo de ejemplo cuando afirmo que la mirada de la Gobernadora es sesgada”.

En cuanto al aspecto partidario, Villegas expresó que va a seguir intentando cumplir su compromiso con la gente que lo votó, de la mejor manera posible. “La gente que nos votó como Legisladores del Movimiento Popular Fueguino, nos encomendó ser opositores y lo peor que le puede pasar a una sociedad es que los opositores se vuelvan oficialistas”.

A nivel provincial consideró: “no creo que ningún miembro del Movimiento Popular Fueguino se pase a ser oficialista. Por lo menos yo no lo voy a hacer y tampoco creo que la Legisladora Urquiza. Nosotros tenemos una misión muy importante que es la de poner una voz crítica en aquellas cosas que entendemos que están mal, en cumplir con el rol de control de gestión y el de proponer ideas, proyectos de ley”.

Fuente: sur 54

