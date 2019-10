“Lolo” Cárdenas manifestó su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández

El Partido Arraigo y Renovación (PAR) que conduce el concejal mandato cumplido Luis “lolo” Cárdenas manifestó su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

En tal sentido, Cárdenas señaló que “creo que todos somos conscientes de lo que nos pasa, que no estamos bien, la ciudad está atravesando lo que le pasa a todo el país. Una problemática en cuanto a cuestiones que tienen que ver con las fuentes de trabajo, un mercado interno que evidentemente está comprometido y no quiero volver a repetir lo que cada uno de nosotros sabemos” y afirmó “hay momentos que estamos transitando en los que tenemos que tomar postura y es que país pretendemos por los próximos años y lo que nos convoca es lo que va a pasar el domingo que se va a definir lo que se viene”.

En tanto, sostuvo que “estamos convencidos que en estos cuatro años ha quedado muy claro el modelo que tuvimos, un modelo económico para unos pocos en desmedro de la mayoría de los argentinos. Por eso mismo vamos a acompañar a la fórmula Fernandez-Fernandez por eso pido un esfuerzo para convocar a cada uno de nuestros amigos, familiares, vecinos y comprometernos para este domingo con la boleta completa del Frente de Todos, con sus candidatos a senadores y diputados” y refirió que “vamos a necesitar dirigentes que empiecen a poner en la agenda política cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa hoy como comunidad”.

En ese contexto, Cárdenas sostuvo que “la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en estos años en la industria es abismal y lamentablemente no si visibiliza o no se plantea como se debería, estamos próximos a que se termine el régimen de promoción industrial y a nosotros nos preocupa como partido político que los dirigentes no estén planteando esta realidad, salvo la formula Fernández- Fernández que siempre que ha surgido este tema ha dado señales de que le interesa mucho el mercado interno, y lo que va a pasar con nuestra provincia”.

Finalmente, el dirigente aseveró que “esto es un punto de inflexión para nuestro país, la provincia, la ciudad y esperamos empezar a modificar cuestiones que se van viviendo en el día a día.

