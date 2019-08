Lucas Tournes : “sí vos presentas ese informe, te prendes fuego”

Lucas Tournes, el arqueólogo contratado para supervisar la obra del corredor del Canal Beagle, denunció que fue despedido de la Secretaría de Cultura por no estar de acuerdo y no firmar el proyecto. También dijo que sufrió aprietes por parte de funcionarios provinciales.

En comunicación con Radio Provincia, el arqueólogo contó que en julio del 2018 entró a trabajar en la Secretaría de Cultura como planta permanente con el cargo de Director General de Patrimonio Cultural y Paleontológico, para asesorar a la provincia con el corredor del Canal Beagle, “ese fue el motivo de la contratación”. Sin embargo, “al gobierno de la provincia no le gustó mi opinión acerca de lo que había que hacer y como había que conducirse para realizar un buen proyecto y que no resultaran afectados los sitios arqueológicos y paleontológicos de la provincia”.

Tournes mantuvo varias reuniones, en la primera fue con el ministro de Obras Publicas Luis Vázquez y el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani, donde le dicen que no hacía falta hacer un estudio de impacto arqueológico porque ya estaba hecho: “Cuando me pongo a revisar no había ningún estudio de impacto arqueológico, lo que había eran trabajos científicos de la zona realizados por arqueólogos del Cadic, pero no es lo mismo un trabajo de índole científico en un sitio específico a relevar una traza de 132 kilómetros, son dos cosas diferentes y se trabaja diferente”, dijo.

Esa irregularidad, el profesional la dejó por escrito, es decir que no había un estudio de impacto y que era necesario contratar a 10 arqueólogos para efectuar el relevamiento: “son necesarios estudios ambientales para saber qué bosques se pueden talar. Un estudio serio de impacto arqueológico, que se puede haber realizado en tres meses”, remató.

Asimismo, el arqueólogo contó que en noviembre de 2018 “Gancedo contrató una empresa arqueológica y a mí me tocó fiscalizar el trabajo de campo y la verdad que el trabajo de campo fue muy pobre. Se hizo el relevamiento de los 132 kilómetros en 8 días, fue un trabajo muy pobre, y yo lo deje asentado en un escrito y se lo avise a Gonzalo Zamora, que era mi jefe directo”.

Al presentar el informe que no pueden haberlo hecho en 8 días, Gonzalo Zamora le dijo: “sí vos presentas ese informe, te prendes fuego”, digna respuesta “de un mantón y no de un secretario de Cultura”, manifestó Tournes.

En otro encuentro, Lucas contó que sufrió aprietes: “tuve una reunión de apriete donde estaba Leonardo Gorbacz, Guillermo Worman, Jimena Vitali, el ministro de Obras públicas Luis Vázquez y Gonzalo Zamora diciéndome vos tenes que firmar y decir que estos dos estudios, el de impacto ambiental primero y el estudio de impacto arqueológico, que en ese momento no se había presentado por escrito, pero que ya se había hecho”, “los tenes que aprobar ante la audiencia pública”.

“Yo no estaba dispuesto a firmar. Mi ética profesional, poner un aval en un papel solo para que avance la obra destrozando todo”, no estaba dispuesto.

Y a partir de ahí, el 22 de enero de 2019 le llegó el decreto de la baja de la planta firmado por el Vicegobernador Juan Carlos Arcando. Entrevista complenta en el link

