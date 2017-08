Malvinas como provincia : “No tengo nada contra los fueguinos”

El periodista Marcelo Constanzo, autor del trabajo que propone que las Malvinas se constituyan como Provincia, explicó que la iniciativa ganó un concurso del Ministerio de Educación de Nación y desmintió que responda a ningún partido político. Constanzo explicó que abordó el tema porque, “me pareció importante investigarlo y debatirlo”.

Afirmó que intentó comunicarse con la Gobernadora por este tema, “tengo varios mails de ida pero no de vuelta, me dijeron que se iban a comunicar conmigo. Me confirmaron que la Gobernadora quería hablar, pero no recibí ninguna respuesta”.

Indicó que “fue esto, tirar al ira, preguntarme por qué no una nueva Provincia y se generó este debate, que me parece bárbaro que lo critiquen” y advirtió que, “no tengo nada contra los fueguinos”.

Constanzo aseguró tener, “total convencimiento”, del proyecto. “Lo presenté con el convencimiento de que era importante para el País y para la Soberanía de las Malvinas”.

El periodista platense dijo que el Proyecto, “fue presentado cuando estaba el gobierno de Cristina” y aclaró que, “hay gente que dice que soy periodista K, que me metí en la política de Tierra del Fuego y nada que ver, no conozco a nadie de Tierra del Fuego y no apoyo a ningún candidato, ni soy periodista K”.

Constanzo afirmó que “el concurso lo gané con el gobierno de Cristina y lo reproduce este” e insistió con que, “no es ninguna conspiración en contra de los fueguinos”.

El periodista Marcelo Constanzo, impulsa un proyecto junto a otros periodistas egresados de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), presentó al Congreso de la Nación un proyecto para impulsar la creación de la provincia número 24, denominada “Malvinas”. La creación de la nueva provincia implicaría quitarle territorio a la provincia de Tierra del Fuego.

Fuente: Actualidad TDF

