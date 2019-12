Melella: «La prioridad es la generación de empleo y paritarias libres»

Minutos después de asumir como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella dialogó con la prensa y remarcó que «la prioridad de este gobierno es la generación de empleo, paritarias libres, tratar de tener una pauta salarial porque el salario de los trabajadores del Estado está retrasado, poner en marcha el aparato productivo de nuestra provincia, comenzar con la formación permanente de nuestros docentes. Hay muchas prioridades, pero en el empleo debemos pensar todos los días».

A su vez se refirió a los primeros proyectos que dará impulso en la Legislatura, señaló que «hay varios», mencionando «la Ley de Emergencia Económica, que tiene que ver con poder reasignar partidas, con llevar más fondos para resolver problemas serios edilicios en salud y educación. Tiene que ver con refinanciar las deudas, porque nuestro Estado provincial está endeudado no solo en los 200 millones de dólares. Hay que hacer una ingeniería para reorientar los recursos hacia dónde nosotros queremos».

«La otra ley -agregó- es la de la empresa de hidrocarburos: estamos convencidos que los recursos naturales son del pueblo de Tierra del Fuego, que se organiza a través de su Gobierno y a su vez este lo hace por medio de una empresa que va a participar en el diseño de las políticas públicas, pero también en el buen sentido del negocio, para tener mayores recursos de los que tenemos hoy, dirigir hacia dónde va la exploración y explotación del gas y del petróleo. Y dar valor agregado e industrialización, que es lo que queremos».

Melella mencionó que «hay cuestiones que tienen que ver con la emergencia previsional, con la emergencia energética, un rubro en el que estamos muy complicados. Tienen que quedarse todos tranquilos, porque no tienen que ver con quitar derechos ni con ajustes salariales, nada de eso».

Respecto a ese paquete de medidas, el flamante mandatario aclaró que «debemos entender de qué hablamos porque muchas veces este término nos asusta. Nosotros tenemos acciones de gobierno, que cada ministro y ministra y secretarios van a ir poniendo en marcha y que tienen que ver con poner de pie a Tierra del fuego, con la generación de empleo, con la ampliación de derechos, con mejorar los servicios. No son medidas que vayan en contra de los trabajadores ni de los que menos tienen; nunca vamos a hacer algo así».

A su entender, «las divisiones y la construcción de poder individual y político partidario no tienen sentido. Eso se desvanece rápidamente. No son tiempos de mezquindades, nunca lo es, pero hoy los fueguinos y fueguinas necesitan que todos estemos trabajando juntos para poner en marcha la provincia que deseamos. Si nos vamos a estar peleando por mezquindades políticas, no tiene sentido, no es nuestra mirada. Queremos una provincia igualitaria, quienes están a favor de la despenalización del aborto, quienes están en contra, todos tenemos que respetarnos, escucharnos, hablar, discutir y todos somos iguales bajo este mismo cielo».

«Debemos pensar en un banco que empiece a tener tasas más bajas para fomentar la producción -agregó-. Hay medidas que vamos a plantear en los próximos días, pero las vamos a ver concretas en el mediano y largo plazo y otras las va a ver inmediatamente».

Melella no pudo estar presente en la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores. No obstante, señaló que «ayer estuve charlando con el ministro del Interior Wado de Pedro y su gente. En los próximos días, una vez que pongamos en marcha nuestro gobierno, nos reuniremos con el Presidente. Acompañamos la medida que él plantea; el país y la provincia están en una situación muy compleja y se necesita mirar hacia adelante, para eso hay que reordenar los fondos, el financiamiento. Y esto, el Presidente y la Vicepresidenta lo tienen muy claro. Nuestros representantes en el Congreso van a acompañarlos».

