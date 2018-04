Miranda pedirá una audiencia en Tribunales para esclarecer el escándalo de las “compras reservadas”

El ex legislador y concejal – M.C.-, Horario Miranda, informó que la semana que viene va a solicitar una audiencia en Tribunales y medidas probatorias, tendientes a esclarecer el escándalo que fueron las “compras reservadas” efectuadas por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, por un monto de $17 millones de pesos, que luego se evaluó que, en realidad, alcanzaría los $24 millones.

“Vamos a seguir de cerca la causa, la investigación, el desarrollo”, dijo Miranda.

En diálogo con Radio Provincia, el ex legislador sentenció que “merecemos saber la verdad”. “Está clarito que hay un impedimento constitucional sobre los gastos reservados y que el artículo, al cual adujó el Gobierno con la ley de contrataciones, referido a la compra secretas; es inconstitucional”, y que evidentemente “ha habido maniobras con sobreprecios, con dinero que no aparece y también podríamos estar ante la posible comisión de delito de la violación de inteligencia interior, porque hay que determinar si hay equipamiento en manos de la Secretaría de Seguridad que no estaría en condiciones de operar”.



En esa línea, calificó de “discurso errático” la conferencia de prensa brindada el 30 de octubre de 2017, por “el ministro Gorbacz, el jefe de policía, el secretario de seguridad, el ministro de Económica Labroca, donde salieron a decir que no eran gastos reservados , sino que eran “compras reservadas”, y es en esa conferencia surgió que “las compras se habían efectuado a partir de un decretero firmado por la Gobernadora Bertone y el ministro Gorbacz”, los que están “complicados”, porque “son los que habilitaron ese proceso que, para mí, es inconstitucional”.

“Entre ida y vueltas, yo creo que estamos hablando de más $17 millones de pesos en gastos secretos”, anexó Miranda ante la consulta de por qué se habló de que los gastos alcanzarían los $24 millones.

“Lamento que el poder legislativo cumpla un rol de relator de futbol, relator deportivo”. Miranda pidió “qué expliquen”. “Me parece que todos debemos trabajar en este tema”, cerró.

Recordemos que la denuncia penal por la falta de rendición de $17 millones, imputados como compras secretas, fue efectuada por Horacio Miranda contra el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray y la Gobernadora Rosana Bertone, entre otros funcionarios.

La causa está caratulada “Miranda Horacio Oscar s/denuncia Nro. 29971”, instruye la Dra. María del Carmen Barrionuevo y el fiscal que interviene es Fernando Ballester Bidau.

