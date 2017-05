MPF: “la idea es tener un candidato propio”, dijo Garramuño

De cara a las elecciones legislativas de este año, el concejal Garramuño destacó que el objetivo del MPF “es tener un candidato propio que defienda los intereses locales”, descartando la posibilidad de alianzas con el radicalismo local.

“Nosotros hace dos años fuimos contra las alianzas que se formaron en momento buscando las tradiciones y valores de nuestro partido y vamos a seguir en la misma postura”, afirmó por Radio Provincia.

“La discusión profunda se va a dar el día viernes con la totalidad de los convencionales de Tierra del Fuego.La idea es tener un candidato propio, hay muchos candidatos que quieren participar, históricos y nuevos”, aclaró el edil y añadió no estar de acuerdo ” con que esta elección sea un trampolín para 2019 , hay que tomar las coas con mucha responsabilidad”.

Consultado sobre la posibilidad de la postulación del ex gobernador fueguino, José Estabillo, manifestó “que tiene ganas de participar, nunca se desafilió , tiene mucha trayectoria e historia pero uno no puede saber quien va a ser o no, hasta tanto tengamos la reunión en la convención que es donde se tiene que dar la discusión, no obstante Garramuño reiteró que el ex funcionario ” tiene ganas de participar”.

Foto de archivo

