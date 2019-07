“Muchas veces los políticos no estuvimos a la altura de las circunstancias, y fueron Muchas”

Así lo expresó el vicegobernador Juan Carlos Arcando en el marco del 203º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

El 9 de julio, con un solemne Tedeum en la parroquia Nuestra Señora de La Merced y el acto central en el gimnasio de la Base Naval Ushuaia Conscripto Bernardi, se conmemoró en la provincia un nuevo aniversario de la independencia . Las ceremonias estuvieron encabezadas por el presidente de la Cámara legislativa, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Juan Carlos Arcando.

Luego de la ceremonia religiosa, el acto por el día de la Declaración de la Independencia se realizó en instalaciones del gimnasio de la Base Naval Ushuaia. Allí, los representantes de las instituciones educativas de la ciudad, con sus banderas, acompañaron a los vecinos y autoridades quienes recordaron el 9 de Julio y su transformación histórica para los argentinos.

Por su parte el titular del Poder Legislativo fue el encargado de pronunciar palabras conmemorativas. Sostuvo que “un día como hoy, en el Congreso de Tucumán, los congresales representantes de nuestras provincias declaraban nuestra independencia”.

“Decíamos basta a cualquier dependencia de un país extranjero. Decíamos basta a ser vasallos. Decíamos basta a no ser libres y a no decidir nuestro destino. No fue fácil hacerlo. Hubo que recorrer un largo camino de ideales, de victorias y derrotas, de sueños comunes que un día se hicieron realidad”, dijo a los presentes en el acto.

Asimismo, dijo que “estamos recordando un día de gloria para todos los argentinos. El día que asumimos nuestra libertad, nuestra pertenencia y nuestra soberanía. Esos hombres valerosos y llenos de coraje merecen hoy y todos los días nuestro homenaje por lo que dieron y por lo que lograron”, mencionó.

Arcando señaló que “a más de 200 años de aquel 9 de julio de 1816, la lucha por la libertad sigue estando viva. Los enemigos son otros y toman otras formas pero buscan lo mismo, someternos a su poder”.

Al hacer un análisis de la actualidad nacional, el Vicegobernador dijo: “Hoy se muestran como soluciones depender de organismos internacionales que nos dicen cómo tenemos que vivir. Hoy cedemos posiciones ante quienes ocupan nuestras amadas Islas Malvinas, utilizando los métodos del más antiguo colonialismo. Hoy, existen en nuestra patria niños con hambre, hombres y mujeres sin trabajo, ancianos sin presente. Hoy, queridos fueguinos, debemos seguir luchando por nuestra libertad”.

“Debemos honrar a aquellos hombres renovando su lucha por romper cadenas y el atraso, la injusticia social y la falta de futuro, son cadenas fuertes que nos atan y someten. No todos los patriotas, de aquel 9 de julio, coincidían en su pensamiento, tenían diferencias importantes, pero los unía un objetivo superior que era lograr la independencia de la patria. Y así lo hicieron, priorizando el bien común, a las ambiciones personales”, manifestó Arcando en su discurso.

“Por eso no sólo es importante recordar aquella declaración del 9 de julio de 1816, es importante también recordar que no se ganan batallas sin sacrificios, sin voluntad de cambio, sin fuerza para cambiar en los hechos lo que condenamos con las palabras”.

“Cada niño que deja la escuela por necesidad, cada familia que no accede a una alimentación digna, cada argentino que ha perdido la esperanza nos hace replantearnos el concepto de independencia. ¿Sé puede ser libre con desigualdad, en una Argentina donde importan unos más que otros? ¿Con Gobiernos centrales que no tienen idea de nuestra realidad y deciden en Buenos Aires, sobre un escritorio, el destino de los ciudadanos de una Provincia?, se preguntó el Vicegobernador.

“Humildemente, yo creo que no. Que debemos seguir la lucha por nuestra libertad plena y merecida. Creo que no hay que cansarse de levantar nuestra voz para que sea escuchada. Creo que luchar por diferencias y no por coincidencias en los temas centrales de la patria es una actitud suicida, que ofende el legado de nuestros próceres”, remarco nuevamente el titular de Parlamento.

“Muchas veces los políticos no estuvimos a la altura de las circunstancias, y fueron Muchas. Tal vez llegó la hora de que nosotros tomemos cabal conciencia de nuestra realidad como representantes y comencemos, de una vez y para siempre, a cambiar las cosas. Para eso nos eligieron y el que lo olvide, no merece la confianza de ese pueblo que lo eligió”, señaló Arcando ante los presentes.

“Estoy convencido que son los ciudadanos, los argentinos de a pie, los que nos marcan el camino. Un camino del cual nadie debe correrse. El camino de la justicia social, del ejercicio pleno de nuestra soberanía, de lograr un país para todos. Solo así seremos libres del todo. Solo así nuestro recuerdo y homenaje a aquel 9 de julio será todo lo sincero que debe ser”, subrayó el Vicegobernador.

“No puedo dejar de recordar y hacer mención a todos nuestros héroes de Malvinas. Los que están con nosotros y los que quedaron custodiando nuestra soberanía en la turba malvinense y en las aguas frías del Atlántico Sur, estos últimos juntos a nuestros 44 héroes del Submarino ARA San Juan. Su recuerdo es permanente y su mensaje imperativo: No seremos libres sin lo que es nuestro, sin luchar por ello, sin dar todo a cambio de lo que es nuestro y de nadie más”, finalizó el presidente del Poder Legislativo.

Por parte del Parlamento, asistieron la legisladora y vicegobernadora electa Mónica Urquiza; los legisladores Federico Bilota (FPV – PJ) y Pablo Villegas (MPF). Además, acompañaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini; el comandante de la ANAU y jefe de la Base Naval Ushuaia, contralmirante Eduardo Traina; funcionarios municipales y Poder Ejecutivo provincial; representantes de las fuerzas armadas y de seguridad en Ushuaia, Veteranos de la guerra de Malvinas y vecinos en general.

Finalmente, se llevo a cabo un minuto de silencio en memoria del expresidente de la Nación Argentina, Fernando De la Rúa, acaecido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

