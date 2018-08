Niegan que Tierra del Fuego se reconvierta sólo produciendo Bitcoins

El director Industrial del Grupo New San, René Ceballos, sostuvo que la nota publicada -ayer- por el portal Infobae, sobre la instalacion de máquinas para crear Bitcoins en Ushuaia y Río Grande tiene “cosas buenas” pero también “negativas”, y descartó de plano que la provincia vaya a reconvertir su matriz productiva a raíz de este hoy por hoy poco conocido negocio, de carácter privado.

El directivo brindó detalles pormenorizados acerca de esta noticia de impacto, que surgió (nada menos) que desde el medio gráfico más leído del país, donde se planteaba que esta iniciativa, de unos 10 millones de dólares de inversión, iba a propiciar una reconversión en la isla.

“Nos pusimos en contacto con Bit Patagonia hace un tiempo, ellos empezaron a explorar negocio del minado de criptomonedas. Esto es en lo inmediato, es lo que más rápido se puede hacer, pero el alcance es mucho mas grande: tiene inclusión en los negocios de los bancos, financieros, logísticos, tarjetasde crédito y aerolíneas, que usan esta estructura”, explicó Ceballos.

En este sentido, el Director del holding empresarial indicó que el negocio central se llama “blockchain” -o minado de criptomonedas-, y añadió que la empresa “recién acaba de encender sus motores”, mediante una inversión inicial de 150 millones de pesos.

“Lo que hicimos con ellos fue rentarle el espacio en una de nuestras plantas y ayudarlos en la instalación, porque la tecnología nuestro equipo técnico la conoce bastante, ya que produjimos computadoras a gran escala. Toda la energía que ellos (Bit Patagonia) consumen, es la que lamentablemente nosotros no consumimos. Para eso hay que vender más televisores, y eso hoy no sucede”, añadió.

En tanto, Ceballos fue tajante sobre el “pomposo” título que adoptó Pablo Wende en su artículo publicado a través de Infobae, y descartó de plano que esta iniciativa conlleve cambios sustanciales en torno a la matriz productiva en la provincia, al menos, no al corto plazo.

“La reconversión industrial de una industria que emplea a 5.000, 6.000, ó 15 mil personas, como las que en algún momento se llegaron a emplear en Tierra del Fuego, yo creo que con un sólo emprendimiento que lo reemplace, es simplemente fantasía. Eso no existe“, enfatizó el directivo, quien informó que no hay una sociedad entre New San y Bit Patagonia.

“Hay dos cosas que hacen a estas empresas colocarse en la Patagonia. La más importante es el frío, ya que hay una cantidad enorme de energía que no se gasta en refrigeración. Obviamente, cuando recién se enchufaron las maquinas y se prende la luz no va a haber gran empleo, es lógico. Pero a medida que se desarrolle, tiene mucho más potencial en trabajos, porque esas máquinas requieren actualización permanente y desarrollo tecnológico”, sentenció René Ceballos.

