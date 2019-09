No habrá derivaciones al Británico y el Italiano, salvo pacientes oncológicos y trasplantados

Liliana Conti, presidente de OSEF, informó por Radio Nacional Ushuaia sobre los alcances de la circular que dispone restricciones en las derivaciones a los hospitales Británico e Italiano, en función de los altos costos de estos prestadores.

“La situación económica es común a todos y los afiliados de OSEF son parte de la Argentina. El 70 por ciento de los costos de la salud se apoyan sobre el valor dólar y todos los prestadores piden aumento, y realmente les corresponde porque todo es en valor dólar. Hemos priorizado los prestadores de Tierra del Fuego, porque los tenemos que sostener para que tengan cada día más especialidades y estamos armando un aumento para ellos.

El hospital Italiano y el hospital Británico a lo largo de este año han aumentado un montón de veces, y no les podemos decir que no, porque tenemos corte de servicios. Provisoriamente tomamos todos los tratamientos de altísima complejidad y a la gente que está en tratamiento, para seguir con eso hasta ver qué pasa en este país”, dijo.

“Ahora plantearon el 35 por ciento de aumento y no podemos decir que no. Esto le pasa a todas las provincias, porque el contrato de Tierra del Fuego es igual al de todas las provincias. Con una sola chiquita, estamos en los cuatro millones de pesos por mes. Hoy pedimos presupuesto por prótesis y medicamentos y no nos cotizan.. Cotizan con cancelación a 48 horas y en la administración pública es imposible”, sostuvo.

“La diferencia entre el hospital Británico y el Italiano, con el Naval y el Güemes es de un 45 por ciento. Además son dos instituciones serias. El Italiano es excelente, pero no es el mejor. Es igual a muchas instituciones que hay en Buenos Aires”, aseguró.

Remarcó que “la obra social va a preservar la atención a pacientes oncológicos y trasplantados en estos hospitales y con el resto lo vamos a ver. Puede haber procesos de excepción y esto se va a manejar desde el lugar pura y exclusivamente médico”.

“ Cualquier excepción va a ser producto de un profundo análisis médico”, subrayó.

“Nosotros estamos trabajando con un presupuesto reconducido, que se plasmó en julio de 2017 con un dólar a 14 pesos. Hoy tenemos un dólar a 60 pesos. Antes de ayer tuvimos la evacuación de un chiquito de tres años en Río Grande y el avión está cobrando cualquier cosa. Tenemos que pensar todos juntos en cómo sostenemos la obra social”, insistió.

Garantizó que “no va a haber inconvenientes en la cobertura y es un trabajo minucioso. Estoy hablando con los prestadores permanentemente, pero la situación es muy difícil y escapa a esta gestión”.

En definitiva, salvo los casos de oncología o trasplante, no se va a trabajar con el Británico y con el Italiano, pero sí con el sanatorio Güemes y el hospital Naval, en materia de derivaciones.

Fuente: Sur 54

