El legislador del MPF Pablo Villegas por Radio Provincia, dijo estar a la espera de la documentación solicitada a la DPE, porque la que contaba la Legislatura era “escasa y contradictoria con lo que dijo un informe de un ingeniero de la dirección”.

“Se ha utilizado el tremendo aparato de propaganda política del gobierno para hacernos creer que hay una gestión brillante de la DPE porque cambiaron 50 ó 70 luces led, y en realidad no lo es. Recién ahora nos vienen con este planteo de la necesidad de tomar un nuevo préstamo de doce millones de dólares, en una nota del presidente que no tiene ningún fundamento”. “Este parque de turbinas no es nuevo, sino que está instalado desde 2009. Esta necesidad de un nuevo equipo generador se conocía desde el primer día de gestión”, sostuvo.

Remarcó que en todo este tiempo de gestión “no se hicieron las obras que el propio personal de Energía plantea en un informe y ahora de la noche a la mañana hay que habilitar un nuevo préstamo de doce millones y medio de dólares para no cambiar absolutamente nada. Este préstamo es para seguir como estamos hoy en día”, aseveró.

“Desde noviembre sabían que a fin del año pasado se vencía el contrato -con la baja del subsidio nacional a la energía delivery- y de la noche a la mañana quieren que aprobemos un nuevo endeudamiento a tontas y a ciegas, y nadie sabe en qué estado está el equipo de generación eléctrica.

“Nos quieren tirar el muerto de la compra de un equipo de energía usado, vaya a saber en qué condiciones, con un nuevo endeudamiento, sin que esto represente una solución definitiva para la prestación del servicio”, sentenció el mopofista.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.