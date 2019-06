“No tiene sentido criticarnos entre nosotros”, dijo Blanco

El legislador Pablo Blanco confirmó que competirá en las PASO en una lista encabezada por Federico Frigerio, el primo del Ministerio del Interior en una lista denominada “Juntos por el Cambio”. También criticó la postura del concejal Tomás Bertotto.

“Cada uno debe hacerse responsable de los resultados, de llegar con o sin acuerdo, pero la gente ya ha votado quienes serán sus representantes”, sentenció Blanco ante el pobre resultado de Ser Fueguino en las elecciones del domingo.

Por lo tanto consideró que las PASO “son una herramienta ideal, valida sino hay acuerdo y no hay que asustarse”, ante la posibilidad de definir las candidaturas para acceder a una banca en la Cámara de Senadores de no haber un acuerdo entre las otras fuerzas políticas.

Ante las criticas de Tomas Bertotto por el fracaso electoral de Ser Fueguino, Blanco remarcó que “Tomas no participó por voluntad propia. Hasta último momento iba ser candidato a intendente compitiendo con Hector Stefani. El no quiso incorporarse porque quería ser candidato a intendente, y cuando le propusimos la unidad dijo que no aceptaba ir detrás de Rubinos. Se tiene que aceptar la responsabilidad. Que se haga cargo. No es justo, tiene que ver en que se ha equivocado”.

“En esas reuniones con Tomas, nunca estuvo Federico Frigerio en el medio, me llama la atención que lo quieran hacer responsable. No quiero discutir con nadie. La gente decidirá sus representantes nacionales en las PASO y el 27 de octubre. Hay que hacer campaña en lo positivo, no tratar de decir que el contrincante es esto o lo otro, hay que llevar las propuestas”, definió Blanco.

“No tiene sentido criticarnos entre nosotros; si la gente sabe quien es cada uno”, finalizó.

