Olmos: “El objetivo es la continuidad laboral de los trabajadores”

El Director del Personal del Banco de Tierra del Fuego expresó su postura con respecto al proyecto que se debatirá este miércoles en la Legislatura fueguina cuya meta es dejar sin efecto artículos de la ley que posibilitaría transformar el BTF en Sociedad Anónima. “Bregamos por proteger las fuentes de trabajo y sacar esta ley que hoy es innecesaria porque el banco está en una situación ideal”, expresó Olmos y subrayó el rol de desarrollo que el BTF cumple en la economía provincial.

El Director del Personal del Banco de Tierra del Fuego e integrante de la Comisión Gremial Interna y Asociación Bancaria Seccional Tierra del Fuego, Esteban Olmos, reclamó el tratamiento urgente del proyecto que promueve la derogación de 10 artículos (1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° y 13°) y del anexo I de la Ley 478 (Banco de Tierra del Fuego: Transformación en Sociedad Anónima). Olmos explicó que derogar los artículos en cuestión permitirá a los trabajadores “continuar con el estatus jurídico laboral vigente enmarcado en el Estatuto Bancario del Banco de Tierra del Fuego” que les da “el derecho de continuidad laboral y la imposibilidad de distracto unilateral”. El referente del personal bancario, recordó que la Ley 478 “fue sancionada cuando el banco estaba en una situación compleja e iba a permitir generar la capitalización o privatización del banco”. No obstante, “el BTF se normalizó ante el Banco Central y hoy está en una situación de activo y pasivo equilibrada de cara a la comunidad brindando servicios, más allá del momento que tenemos hoy por hoy de la economía, por las tasas elevadas”. “Actualmente, gracias al estricto cumplimiento de las normas emanadas del Banco Central, no solamente hemos salido del plan de endeudamiento sino que además hemos colocado al Banco de Tierra del Fuego en un lugar de privilegio en el sistema financiero y la comunidad fueguina”, destacó. Olmos indicó que fue invitado, por el legislador Pablo Blanco, a participar de la reunión de comisión que se desarrollará este miércoles 13 de noviembre en la Legislatura Provincial. Allí se debatirá sobre esta cuestión que preocupa a los 300 empleados que tiene la entidad financiera. “Bregamos por proteger las fuentes de trabajo y sacar esta ley que hoy es innecesaria porque el banco está en una situación ideal”, sostuvo y remarcó que “el BTF cumple un rol de desarrollo de la economía provincial brindando asistencia crediticia a la actividad agropecuaria, minera, industrial, comercial, forestal, pesquera, turística, cooperativista y mutualista, ocupando el espacio que la banca privada no desarrolla y no comprende”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.