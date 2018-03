El ministro jefe de Gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz, cuestionó que “algunos dirigentes viven de campaña y están obsesionados con el 2019 en lugar de trabajar” y reiteró que la posición del Gobierno provincial es “trabajar en conjunto con los 3 municipios”.

Frente a las declaraciones efectuadas por el concejal de Río Grande Paulino Rossi, quien manifestó que “como ciudad tenemos que independizarnos de la incompetencia provincial”, el Jefe de Gabinete manifestó que “con Ushuaia y con Tolhuin estamos pudiendo hacer un trabajo conjunto y los resultados son muy positivos para los vecinos, pero parece que algunos funcionarios municipales de Río Grande no quieren trabajar en conjunto sino confrontar permanentemente”

“A Rossi pueden no gustarle algunas de nuestras políticas pero no puede hablar de incompetencia frente a un gobierno que está invirtiendo 10 mil millones de pesos en más de 200 obras y que ha garantizado la paz social y la sustentabilidad del Estado y de la caja de previsión provincial”, cuestionó el ministro.

Gorbacz remarcó que “tenemos obras importantísimas en Río Grande como lo rotonda de Chacra XIII, el Microestadio, las redes de gas que junto con el programa llegó el gas le van a cambiar la vida a cientos de familias, las mejoras en el Hospital, la planta potabilizadora, y muchas otras que se están desarrollando y otras que a veces se traban incluso por falta de agilidad en las autorizaciones que la municipalidad nos tiene que dar en algunos casos”.

“Primero fue Greve, después Castillo y ahora Rossi, parece que la política de la municipalidad de Río Grande es no hacerse cargo de nada y criticar a la provincia, pero eso no es lo que la gente quiere. La gente quiere que se trabaje en conjunto y no que los políticos estemos todo el tiempo de campaña”, finalizó Gorbacz.