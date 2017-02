Paritarias:Buscan generar aumentos acordes a cada sector

El martes comienzan las reuniones paritarias en el ámbito de gobierno de las provincias. El primer escalafón será el de salud. SIPROSA no entra entre los gremios que se sentarán a discutir en las mesas de negociación. Buscan generar aumentos acordes a cada sector. El jueves harán lo propio con el área de educación.

En declaraciones radiales, el ministro de gobierno José Luís Álvarez confirmó que comenzarán las discusiones con ATE y que abarcará el sector de salud.

“En una primera etapa va a ser una presentación de la situación de la provincia”, explicó.

Consultado por la situación de SIPROSA dijo que no participará en las discusiones porque, “no tienen representación sindical en los términos de la Ley 951” y aseguró que, “actualmente no cuentan con representación sindical, no tienen ni inscripción gremial ni personería”.

Álvarez aclaró que, “ATSA tiene representación en lo que es el sistema de salud, en su convenio colectivo y en el ámbito de representación de su personería gremial, abarca la situación de los profesionales médicos”.

En cuanto a los porcentajes a ofrecer, el ministro dijo que “vamos a ir discutiendo y analizando la situación específica de cada sector”.

En este sentido detalló que, “la idea es poder hacer un ofrecimiento acorde a cada uno de los escalafones y sobre todo teniendo en cuenta la parte de los escalafones que vengan más retrasados”.

Por otro lado se refirió al sector docente y recordó que, “existe una resolución del ministerio de trabajo, donde se estableció que el sistema vigente por el ley 424 de representación única, es a la vista del ministerio inconstitucional y plantea la utilización del mismo sistema de la Ley 113”.

Por esta situación, el próximo martes están convocados a participar en la paritaria, 4 por el SUTEF, 2 por ATE, 1 por AMET, 1 por UDA y 1 por UPCN.

Fuente: Actualidad TDF

