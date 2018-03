Pérez: “Entiendo el problema del aborto como un problema de salud pública

El diputado del FPV Martín Pérez dijo sobre la presentación del proyecto de despenalización del aborto y el debate que viene en las comisiones que : “Es un tema muy sensible para la sociedad y para los que tenemos que emitir el voto, llegado el momento. Yo trato de escaparme de la lógica de la postura condenatoria y este tema no puede tratarse como un River y Boca. Yo celebro este debate democrático en el Congreso y que el proyecto haya sido girado a cuatro comisiones y se pueda discutir dos o tres meses. Nos va a permitir enriquecer las posiciones”, sostuvo.

En ese contexto, agregó “entiendo el problema del aborto como un problema de salud pública. El estado tiene que tener una presencia más firme y más activa, para evitar los problemas que surgen a partir de esto y lo que voy a hacer como legislador nacional es involucrarme mucho más en el tema. Yo no firmé el proyecto y tengo algunas dudas, porque quiero conocer en detalle algunos aspectos técnicos y respetar todas las posiciones”, manifestó.

Aseguró que “hay libertad de conciencia en cada bloque y en Cambiemos son cerca veinte diputados los votarían a favor; en nuestro bloque podrían ser cerca de cuarenta. A los que decidan votar en contra no hay que marcarlos con el dedo con una postura condenatoria, al igual que aquellos que se definan por el voto positivo”, pidió.

“Yo no firmé el proyecto original y no fui llamado por el presidente de bloque, más allá de que ya se manifestó a favor. Respeto muchísimo su posición, como la tantos varones y mujeres que se ha manifestado sobre este tema. No podemos llevar esta discusión a un plano meramente religioso, o meramente técnico”, consideró.

“Tenemos que tener muy en cuenta lo que ha sucedido en otros países del mundo, como Uruguay, España, Inglaterra, Alemania, el propio Estados Unidos, que despenalizó el aborto no por un trámite legislativo sino por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo me niego del punto de vista político y personal a que pueda haber una maniobra distractiva del gobierno nacional. Sinceramente no creo que el Presidente de la Nación quiera jugar con un tema tan sensible. Me parece muy valorable que podamos discutir este tema en el Congreso a lo largo de varios meses, y podamos escuchar cada posición”, concluyó.

Fuente: Sur 54

