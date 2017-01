Pérez sobre el 2 de abril: “Sigo esperando declaraciones contundentes del gobierno provincial”

El diputado Martín Pérez celebró la decisión de los intendentes de Usuaria y Río Grande, al ratificar la inamovilidad del feriado 2 de abril, tras adoptar la medida contraria, mediante decreto el presidente Macri . También manifestó que aún espera una “respuesta contundente y clara” sobre la inamovilidad de esta fecha, desde el gobierno provincial.

“El presidente Macri intenta una vez más corroer la causa Malvinas de nuestra conciencia, con la movilidad del 2 de abril y también con el 24 de marzo”, apuntó Pérez por Radio Provincia.

“Celebro los intentos de los intendentes de Ushuaia y Río Grande de establecer el feriado en el ámbito muncipal como inamovible, porque es una forma de hacer soberanía”, expuso.

“Hace un año que venimos advirtiendo junto a otros diputados que se viene dando un procesos de desmalvinización. Yo lo que estaba, y sigo esperando del gobierno provincial, es que haya declaraciones contundentes, respecto a la inamovilidad del feriado del 2 de abril, deberían hacer como los intendentes y realizar un declaraciones fuertes y contundentes oponiéndose a esta decisión de Mauricio Macri “, cuestionó el diputado.

“Si existe una ley provincial, me parece muy bien y no me parece mal que los intendentes ratifiquen la inamovilidad del feriado. Ahora, algunos funcionarios provinciales parece que buscan un discursos relativamente coherente para defender las acciones que lleva adelante el gobierno nacional. Lo mismo esperaba del Observatorio de Malvinas, que últimamente deja bastante que desear, estamos a disposición para acompañar, pero la verdad es que hay cierta quietud”, sostuvo.

Por último destacó que “gran parte de los fueguinos sobre todo, no quiere que el 2 de abrir sea movible, y esto se va a ver en la vigilia que va a ser una muestra fuerte de conciencia popular en Tierra del fuego respecto de la causa Malvinas”.

