Piden colaboración para una joven derivada

Se trata de una vecina de Ushuaia Ruth sanchez que deberá ser tratada medicamente por una grave afección ocular.

Ruth Sanchez debió ser derivada a Buenos Aires este jueves 9 al ser diagnosticada de Panuveites-Bilateral que afecta gravemente su visión. La obra social Sancor cubre el hotel y los pasajes, sin embargo la comida y el traslado corre por cuenta de la paciente. A horas de viajar se suspendió el hospedaje. La familia no cuenta con trabajo estable por lo cual pide colaboración a la comunidad para que la ayuden económicamente a transitar este difícil momento personal.

En comunicación con Radio Provincia, Ruth (21 años) explicó que convive con la enfermedad desde hace un año y medio, ya tiene inflamación en los ojos y no le permite observar correctaemente hasta el punto de causarle cataratas. «Me hicieron estudios en Ushuaia, pero no encuentran la causa,me hicieron un tratamiento que no funciono, tuve dos recaidas por lo cual me derivaron al Centro Oftamologico Dr. Charles».

«Digamos que era una pelotita», dijo ante los tramites de la Obra Social de Ushuaia para otorgarle la derivación acorde a su problema de salud. «Cubre los pasajes nada más y me dicen que consiga un acompañante, entonces voy a ir con mi mamá y que con 700 pesos nos arreglemos. Pero no se cuantos días voy a estar, mi mamá no tiene trabajo, no cobró la pensión y si no nos alcanzaba para la comida y para el traslado, menos para el hospedaje», lamentó la joven.

«La obra Social ahora me dicen que no tiene lugar en el hotel», reclamó a horas de viajar para poder atenderse tras el turno medico de este viernes.»Desde Discapacidad me dijeron que de acuerdo a mi padrón, Sancor debe hacerse cargo. Tramite la pensión por discapacidad pero no cumple con el tiempo de residencia»,contó.

Para colaborar:

Nº de Cuenta: 00000972054-00

CBU: 2680022811000009720543

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.