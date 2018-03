“Por cuestiones de piel”, lo quieren reubicar en el Hospital

Federico, empleado del Hospital Regional de Ushuaia denuncia que por “cuestiones de piel” desde el Ministerio de Salud piden su reubicación.

“Hace un par de semanas, mi jefe me llama y me dice que me busque un lugar a donde ir porque la gente del Ministerio tiene razones de piel conmigo”, contó por el aire de Radio Provincia.

Tras viralizarse un video donde cuenta su situación, Federico, quien se desempeña como técnico en informática hace 6 años en el nosocomio, pregunta el por qué de esta situación: “si yo vengo a trabajar absolutamente todos los días, soy un tipo con pocas ausencias, llego a horario y me voy a horario. Trabajo comprometidamente con lo que me toca hacer en la administración pública y la gente del hospital me ve pasar y me ve hacer mi trabajo”. Por eso, “no entiendo porque me tengo que buscar un lugar para irme”.

“No he cometido ninguna transgresión hacia ninguna cosa que implique mi trabajo, me parece injusto” todo esto, dijo.

El trabajador contó que hace 23 años que se viene desempeñando en la administración pública, pero que últimamente, las persecuciones en la administración, “desgraciadamente, se dan frecuentemente”, pero pese a esto, “yo no estoy dispuesto a que me trasladen porque es totalmente injusto”, reiteró.

“Mi Jefe directo es el Dr: Raúl Torre, quien me dijo que es un problema de piel”, desde el Ministerio de Salud hacia la persona de Federico.

“Yo trabajo correctamente, quiero evitar esta reubicación”, dijo Federico y agregó con angustia que, toda esta situación le genera un estado de intranquilidad y malestar, más aún que no entiende el por qué “se quiere mi reubicación”, “si yo considero que hago mi trabajo correctamente”.

