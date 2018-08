Presiones y aprietes en el procesamiento del comisario whatsapp

“No puedo hacer otra cosa. Estoy muy presionado. Me aprietan”. El abogado de Río Grande Francisco Giménez anunció que presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez penal de Río Grande Daniel Césari Hernández, luego de publicar varios tweets en los que revela haber mantenido una conversación (o contacto telefónico) con el magistrado donde éste habría admitido que procesó al comisario Marcelo Guerrero por haber recibido “presiones”, no se sabe de quién.

Césari Hernández dictó el pasado 3 de agosto el procesamiento de Juan Marcelo Guerrero Oyarzo, conocido como “el comisario WhatsApp”, por el delito de “omisión de auxilio a la autoridad civil”, y además le trabó un embargo de $90.160.

Guerrero Oyarzo está imputado de no haber cumplido con la orden de custodiar a una mujer en su domicilio, que después denunció haber sido agredida sexualmente por su ex pareja.

Según los tres tweets publicados por Giménez, el juez le habría dicho al comisario “quédate tranqui, que si decís esto te sobreseo. Tengo todo arreglado con el fiscal”. Pero después le habría adelantado al abogado su decisión de procesar al policía.

“¿Estás loco, me dijiste que no daba para el procesamiento”, le habría recriminado entonces el letrado, a lo que el juez habría respondido “No puedo hacer otra cosa. Estoy muy presionado. Me aprietan”.

Incluso del supuesto intercambio se desprende que Giménez le habría dicho a Césari Hernández que “si no te bancás las presiones no podés ser juez”, “no sos imparcial”, “lo procesás y te pido el jury”.

Este medio corroboró ayer que el letrado es el autor de los twetts. Y que, lejos de desmentirlos, reafirma su contenido. “Es así, literal”, contestó la consulta de EDFM.

Tras conocerse la resolución judicial, el abogado declaró a la prensa que efectivamente denunciará al juez ante el Consejo de la Magistratura.

“No puede haber jueces que fallen por supuestas presiones que tienen de afuera. El lunes nos notificaron del procesamiento y, después de la apelación, para aliviar la situación de Guerrero, nos vamos a ocupar del destino de este juez, y se va a hacer el pedido de jury, porque los ciudadanos estamos supeditados a ser procesados o atrapados por el aparato judicial en base a las presiones que tenga un juez. Si esto es así, cualquiera puede levantar el teléfono y decirle al juez que procese, no importa cuál sea la causa”, sostuvo el letrado.

Por su parte el juez Césari Hernández habló ayer con FM Aire Libre y no desmintió la acusación del abogado.

“Lo único que voy a decir es que a Giménez lo respeto por su actuación profesional de larga trayectoria. Lo que tengo para decir de la causa está en el resolutorio. Debo limitarme a lo que está en la causa. Lo otro está en el abogado a quien respeto como persona y profesional”, aseveró.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

