Presupuesto 2020: “opino que sea aprobado por la nueva composición” de la Legislatura

El legislador electo Federico Greve cuestionó que la actual Legislatura avance en la aprobación del presupuesto 2020 y consideró que debe hacerlo la próxima. “Del punto de vista técnico es posible, porque la asunción es a partir del 17 de diciembre, y del punto de vista político no sé qué va a hacer esta Legislatura, porque depende de los actores que están ejerciendo el cargo”, dijo por Radio Provincia.

Tanto Pablo Blanco como Martínez Allende plantearon que deben concurrir los electos al debate en comisión. “Es una apreciación y puede ser positivo, pero no tiene una trascendencia real hasta que no asumamos el cargo nosotros, más allá de las consideraciones que uno pueda aportar, porque las modificaciones las hace el gobierno a cargo y la votan los legisladores que están hoy en funciones. Algunos legisladores van a continuar en el cargo y podrán discutir con más legitimación determinados temas”, contempló.

“Nosotros consideramos que la Legislatura que viene va a ser distinta, con una mirada mucho más plural, porque va a haber más partidos que la integren. Yo personalmente opino que sea aprobado por la nueva composición. Es una opinión personal, más allá de que la manda constitucional habilita a esta Legislatura a aprobar el presupuesto”, señaló.

“Esto tiene que ver con las estructuras de gobierno, los armados, las políticas públicas que se quieren llevar adelante. El presupuesto es una herramienta fundamental y hay una impronta que le tiene que dar el gobierno que ingresa”, dijo, y confirmó que “se está trabajando en la ley de ministerios y hay que definir misiones y funciones de cada una de las áreas. Claramente va a ser uno de los puntos neurálgicos la reestructuración del estado y la sanción de una ley de ministerios con una estructura ágil y eficiente. Todavía no hay nada definido y hay equipos de trabajo que están analizando las estructuras. También tenemos que conocer cómo está cada una de las áreas”, advirtió.

Para poder debatir hoy la herramienta, falta información según Greve: “Nosotros hemos decidido no opinar más de la transición y vamos a trabajar con la información que se tenga. No queremos hacer de esto una discusión en los medios, y si tenemos la información o no. Hoy nos falta información sensible para terminar de armar el plan de gobierno. Una vez que se asuma se verá cómo está la situación. No tenemos el gasto en personal ni la obra pública, y es el 70 u 80 por ciento del presupuesto provincial. Con el 20 por ciento que tenemos podemos trabajar muy poco”, concluyó.

Fuente: Sur 54

