Profesionales del Estado provincial en lucha por equiparacion salarial

Desde el mencionado sector laboral observaron que ‘los aumentos salariales otorgados” en 2017 no alcanzaron a cubrir los índices inflacionarios oficiales’.

Los Profesionales de la Administración Pública Central manifestaron públicamente su “profundo malestar, ante la pérdida de poder adquisitivo que venimos padeciendo desde hace 2 años”.

Desde el mencionado sector observaron que “los aumentos salariales otorgados (aproximadamente del 8% en 2016 y del 12% en 2017) no alcanzaron a cubrir ni remotamente los índices inflacionarios oficiales”.

En tal sentido señalaron que “un agente EPU categoría E, con 8 horas diarias de jornada laboral, obtiene un salario básico inferior a $23 mil, con la responsabilidad profesional que ello implica (incluso responsabilidad civil) y sin existir ningún tipo de consideración a la antigüedad en la obtención del título”.

Asimismo advirtieron “la disparidad entre los salarios de los profesionales de la Administración Central y los de los de entes descentralizados”, a paesar de que “hacemos la misma tarea”, porque “ganamos un 40% menos que dichas áreas”.

Si bien anotaron que “la necesidad de la equiparación salarial ha sido reconocida por la Gobernadora de la Provincia, en declaraciones públicas”, lamentaron que “ello no ha redundado en una mejora para nuestro sector”.

“Seguimos esperando las recategorizaciones habilitadas por la Gobernadora de la Provincia a través del Decreto Provincial N° 292/17 el 7 de febrero de 2017, es decir, hace casi un año”, agregaron.

Desde el escalafón EPU aseveraron que “este malestar impacta negativamente en las políticas de estado implementadas, ya que muchos Profesionales han decidido abandonar la Administración Central ante esta problemática”.

También denunciaron que “la baja del Registro Provincial de Asociaciones Sindicales en abril de 2016, y la demora por decisiones políticas a nivel nacional de nuestro trámite de inscripción gremial (iniciado hace casi una década) en el Ministerio del Interior de la Nación como Asociación Sindical de Profesionales Universitarios del Estado (ASPUE), anula la posibilidad de movilización del sector y de efectuar cualquier tipo de reclamo”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.