Programa Precios Esenciales: en Río Grande hay más cumplimientos

Desde la Secretaría de Comercio de la provincia ya se concretaron tres relevamientos de control para verificar la disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados.

El secretario de Comercio, licenciado Adrián Lungwitz, indicó que “en Río Grande existe un 65 por ciento de cumplimiento en La Anónima y un 60 por ciento en Carrefour; mientras que en Ushuaia hay un 60 por ciento en La Anónima y un 37 por ciento en Carrefour”.

“Si bien no es un porcentaje bajo, aún dista mucho del 100 por ciento”, señaló Lungwitz, y destacó que de los 62 productos que integran el listado del Programa Precios Esenciales en Tierra del Fuego, “todos deben estar en la góndola a disposición del cliente, sin faltantes; y si el titular de la lista no está, debe haber un sustituto”, remarcó.

La Secretaría de Comercio de la provincia no es autoridad de aplicación para poder sancionar el no cumplimiento, por lo que lamentó el funcionario porque se sienten atados de manos, “vamos a fiscalizar, vemos que hay faltantes de productos o diferencias de precios entre góndola y caja, pero no podemos sancionar sino solamente informar la situación”, dijo.

Lungwitz contó además que los relevamientos son semanales; “cuando detectamos incumplimientos mandamos un informe a Nación, y allí se determinan las sanciones si corresponden”, indicó y reconoció que “desde un comienzo estaba descreído de que este Programa funcionara y se cumpliera; lamentablemente no se está cumpliendo no sólo aquí, sino a nivel nacional”. “Muchas veces el producto titular no está disponible, pero tampoco el sustituto; o no está en góndola pero sí en depósito, y durante el tiempo que pasa hasta que se repone, el cliente que lo necesita no tiene acceso”, cerró.