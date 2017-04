Proyectaron Avant Premiere de “Soldado argentino sólo conocido por Dios”

“Es una mirada de la guerra con todo su drama pero, por sobre todo, es la dramática circunstancia que vivieron los ex combatientes en el tiempo inmediatamente posterior a la guerra”, expresó el representante de la Fundación “Criteria”.

Autoridades del Gobierno Provincial presenciaron –el pasado domingo- el Avant Premiere de la película “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, que se proyectó en el cine Pakewaia, en homenaje a todos los Ex Combatientes.

Previo a la proyección del film, el secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur, Jorge López, agradeció en nombre del Poder Ejecutivo Provincial al general Mauricio Fernández Funes, ex combatiente de Malvinas y miembro de la Fundación Criteria, en su carácter de co productor de la película.

El funcionario destacó la presencia de Fernández Funes, quien posibilitó que “hoy, 2 de abril, podamos en Ushuaia homenajear a los ex combatientes, poniendo esta película en nuestra ciudad antes de otros Avant Premiere”.

“En esta tierra malvinera de corazón, es un orgullo para nosotros poder hacerlo”, expresó López.

Tras recordar que el film recién será estrenado a nivel nacional el próximo 6 de abril, el general Fernández Funes comentó en su presentación que se trata de “una película tomada de hechos reales” y que “es una ficción bélica que tiene la posibilidad de llegar hasta el hueso en temas que hoy están en el conocimiento público”.

Indicó que “el guión está escrito hace más de tres años” y que sin embargo “van a encontrar diálogos, hechos y circunstancias que tienen enorme actualidad”.

En tal sentido observó que “las estadísticas muestran que tiende a cero la posibilidad de que (tras una guerra) no haya afectaciones post traumáticas” por lo que “todos llevamos nuestras cruces” y si bien “acá (en Tierra del Fuego, los ex combatientes) tienen una enorme contención; esta película muestra la cruda realidad de lo que tuvieron que vivir aquellos que no tenían la posibilidad de que el Estado los apoye”.

“’Soldado Argentino’ está llamado a pelear de vuelta la mirada del conjunto de la sociedad sobre el drama que vivieron los ex combatientes, veteranos de guerra; y no distingue entre soldados, suboficiales y oficiales”, dijo, sino, “por el contrario, muestra del mejor modo la línea mando-obediencia”.

Sostuvo que se trata de “una película que no tiene banderías políticas ni posicionamiento ideológico” sino que “abre la oportunidad de pensar Malvinas sin rencores, solo con la profundísima visión que tiene el corazón agradecido”.

Tras señalar que el film “ya lo hemos presentado, en función privada, a los familiares de los caídos en Malvinas”, Fernández Funes, contó que “tuvimos de ellos el homenaje de haberla apreciado”.

Vale recordar que este martes se realizó el Avant Premiere en Buenos Aires y el estreno comercial será el jueves 6 de abril.

