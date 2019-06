Ramonet y la historia de cómo nace la jubilación anticipada de Hutchinson

El periodista Gabriel Ramonet, quien escribió “Justicia adicta”, el primer libro que recopila la historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego desde su conformación en 1994 hasta el año 2007, en diálogo con Radio Provincia, habló sobre cómo nació la jubilación anticipada de Tomás Hutchinson, de los negociados y acuerdos que la rodearon.

El escándalo que hoy se encuentra en todos los medios locales y nacionales, del jubilado y ex juez del Superior Tribunal de Justicia Hutchinson, quien percibe un haber jubilatorio de $273.199 mensuales, pero parece no alcanzarle, por eso demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para que se eleve a $333.225, nació con los acuerdos del año 2000 cuando asumió Carlos Manfredotti al gobierno y la sanción de la Jubilación anticipada para reemplazar a la cúpula judicial por magistrados afines al ex gobernador Manfredotti.

El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial porque el abogado se jubiló en el año 2000, cuando tenía 59 años de edad y había aportado a la caja previsional durante tan solo 5 años y 2 meses. El juez se había acogido a la ley de jubilación anticipada.

Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos 10 veces sus aportes a la caja.

Radio Provincia: http://www.mediafire.com/file/rqcq8btmp5cq8mv/ramonet.mp3/file

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.