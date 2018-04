Reforma Política: “La “cajita feliz” que se dio en la última elección no ha sido un sistema efectivo”

Hoy a las 18hs funcionarios del Gobierno darán comienzo al debate de la reforma política en la comisión de la Legislatura. En ese sentido, el legislador del bloque UCR Pablo Blanco, dijo que es necesaria una reforma, pero sin embargo, no cree que esté dado el ambiente para aplicarla: “Yo creo que es necesaria la reforma pero no sé si hay un ambiente como para llevar adelante una reforma constitucional. No es tema de plata, porque sería una reforma muy limitada, con no más de treinta días de funcionamiento de la convención constituyente. Tampoco es para estar cuatro o cinco meses discutiendo”, dijo.

Con una reforma constitucional, “los tiempos serían otros y la definición debiera ser más rápida”, anexó.

Mientras que al hablar de los plazos para el debate, remarcó que hay que utilizar el tiempo conveniente, pero que “más tardar debería haber una definición en julio o agosto de este año, para que en caso de que haya modificaciones, se pueda preparar el camino hacia las elecciones del año que viene”.

“De implementarse un sistema electrónico con respaldo en papel, habrá que llevar adelante una tarea de difusión para mostrar cómo es el tema”. A más tardar los primeros días de septiembre se debería tomar una decisión, para que tenga vigencia por lo menos nueve meses antes de las elecciones”, agregó.

“Es evidente que el sistema de elecciones no es viable y hay que mejorarlo. Hay que buscar un sistema electoral que le permita al ciudadano tener la posibilidad de elegir, y veremos si será con boleta única con respaldo en papel. Lo cierto es que la ‘cajita feliz’ que se dio en la última elección no ha sido un sistema efectivo y dificultó más la tarea. No estaban todos los espacios políticos en igualdad de condiciones y tenemos que buscar un mecanismo que permita poder elegir y que vayan a elecciones partidos políticos reales y no tickets electorales que funcionan para una elección”, enfatizó.

El debate continuará mañana donde participará el juez electoral y por la tarde los intendentes. Después seguirán los cuerpos deliberativos tanto de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y posteriormente todos los partidos políticos y las organizaciones.

