Reforma Tributaria: Viaña dijo que “hay que ser cautos y no generar alarmas”

El ex Ministro de Economía de la Provincia, Mariano Viaña dijo que “hay que ser cautos y no generar alarmas”, al referirse a la reforma tributaria. “Hay que ser imaginativos y ver de qué manera se puede resolver”, anexó con optimismo.

“Es un momento difícil, quizá uno de los momentos más difíciles que tengamos que atravesar en la Tierra del Fuego”, porque “no es sólo un régimen industrial, sino que es un régimen de promoción económica y eso es lo que la gente no se debe olvidar”. “Debemos tirar todos del mismo carro”, y argumentó que se deben dejar mezquindades e intereses personales de lado para salir adelante.

“Creo que lo fundamental es que cada uno haga un aporte y ver de qué manera podemos dar soluciones”. “Es un tema de imaginación e ideas”.

Además, destacó que es un problema donde se debe trabajar en equipo, para poder salir adelante. “Hoy tiene que haber gente que trabaje y que tenga las energías suficientes para luchar en función de eso y el resto tenemos que colaborar, no hay otro camino”.

Tras la reunión que mantuvo con el ministro de Industria, Ramiro Caballero, dijo que fue como un “poblador más” para brindar, desde sus experiencias vividas, los aportes que sirvan para la provincia.

Finalmente, el ex ministro señaló que ante Nación, se debe ir sabiendo bien de qué se trata el proyecto. “Se debe conocer bien cuál es la disposición, que hasta ahora no está, sólo he leído propuestas”, para poder “seguir adelante”. Asimismo “hay que evitar el pánico, porque nos paraliza a todos”. “Hay qué mantener el espíritu, que esto se tiene que corregir y se va a corregir”, finalizó.

Fuente: Radio Provincia

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.