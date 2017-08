Rige la veda electoral para las PASO

Se inició a las 8 de esta jornada la veda electoral, de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a desarrollarse el próximo domingo 13 de agosto en todo el país, y hay 133 mil residentes fueguinos habilitados para votar.

En ese sentido, desde la Policía de la provincia indicaron que los comicios se llevaran a cabo en un total de 57 escuelas en toda la isla, más una ubicada en el continente antártico, afectando un total de 750 efectivos de la fuerza, quienes velarán por la seguridad.

Se explicó que no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí se habilitará sufragar con un documento posterior al registrado.

Sólo por esta elección, los documentos habilitados para votar son: Libreta de Enrolamiento/Cívica, DNI Libreta (verde y celeste), Tarjeta del DNI y nuevo DNI Tarjeta. Algunos de los motivos por los cuales los ciudadanos no podrán emitir su voto, son: no figurar en el padrón, extravío de documento, encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar del sufragio y contar con DNI en trámite o deteriorado.

El domingo, día de la votación, los colectivos funcionarán como en día hábil en Ushuaia. Habrá 57 escuelas afectadas en la isla, más una en la Antártida.

Cabe mencionar que quienes, por uno u otro motivo, no concurran a las urnas el domingo, deberán apersonarse en la Comisaría más cercana, a fines de justificar su no voto, para no ser pasibles de una sanción por parte de la Dirección Nacional Electoral.

En tanto, desde el Municipio de Ushuaia comunicaron que, el domingo 13 de agosto, se extenderá la frecuencia de colectivos pertenecientes al servicio de Transporte Urbano, el cual funcionará como un día hábil normal (de 8 a 20).

