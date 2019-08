Ríos: “Sería interesante tener algún debate”

La Precandidata a Senadora por el Social Patagónico habló de sus propuestas de cara a la Elección del próximo 11 de agosto.

La Precandidata a Senadora Fabiana Ríos manifestó que “sería interesante tener algún debate porque no todo el mundo tiene acceso a todas las propuestas y es un derecho del electorado” y lamentó que no haya espacios públicos para poder hacerlo, ni siquiera la Universidad que “parece que no se mete en política”, deslizó. Además, advirtió en el programa “Capicúa”: “Hay algunos y algunas (candidatos y candidatas) que tratan de no dar definiciones de algunos temas porque les pueden restar electorado”.

Por otra parte, la Secretaria General del Social Patagónico manifestó, en el marco de sus propuestas, que “El derecho a la salud se garantiza a partir del acceso también a tecnología en salud y la más usada es el medicamento. Lo que las personas no saben es que el precio de ese medicamento, el lugar que ocupa el Estado en su regulación, se decide en el Congreso”.

En esta línea aseveró: “Hay una necesidad del país en investigar los usos del cannabis, hay que poder sistematizar su investigación y necesitamos poner este tema en agenda”. Asimismo, mostró las contradicciones en este tema a nivel local cuando argumentó: “La misma Legislatura que en Tierra del Fuego adhiere a la ley nacional de cannabis de investigación es la que sacó la Ley Antidoping. Si alguien consume cannabis terapéutico, el antidoping le va a dar positivo, ¿cómo lo resuelven?”.

Por otra parte, con respecto al área productiva, Ríos opinó: “La turba y la pesca son recursos que necesitan de un agregado de cadenas de valor a lo largo del tiempo, pero mientras desarrollás criterios de sustentabilidad tenés que darle una respuesta laboral a la población”.

Consultada por cuál sería su recomendación a los votantes, afirmó: “En esta elección como en todas no hay que votar por obediencia partidaria” y pidió a los electores y electoras “que voten en defensa propia, en defensa de sus derechos”. “La campaña se ha dado en estos términos, con candidatos y candidatas que se toman como parte de un proyecto nacional”, aseguró Ríos y los interpeló: “¿pero vas a proponer otra cosa? ¿qué miradas tenés sobre los problemas de Tierra del Fuego?” y dirigiéndose a los y las votantes, expresó: “Ustedes nos conocen, tienen una opinión buena o mala, si tienen una opinión buena les pedimos que nos voten, si tienen una opinión mala, les pedimos que nos escuchen”.

