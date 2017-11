Roma: Con la gestión de Bertone “la provincia no va a llegar a buen puerto”

El diputado nacional, Gastón Roma evaluó su participación en la convocatoria de la gobernadora Rosana Bertone el pasado viernes, y dio detalles del fuerte cruce de palabras que mantuvo con la mandataria al término del encuentro.

Por Radio Universidad 93.5, dijo “Yo siempre le demandé que nos atendiera y fue la primera invitación formal que nos hizo, por eso fuimos a ver de qué se trataba todo esto. Yo tengo diferencias con muchos de los que fueron, porque en un momento hasta me sentí presionado para decir qué iba a votar y hubo actitudes realmente mezquinas respecto de lo que se tiene que hacer a futuro”, aseguró.

“Yo no pienso igual que la gobernadora, pero acompañé con mi firma el documento, entendiendo qué es lo que quiere la gente de Tierra del Fuego. También considero que a la gente se la confundió, que se sometió a la población al pánico, y que no va a ser tan así como dice la gobernadora. Esto ha sido una estrategia de ella para juntar a todos, pero no hay un plan específico más allá de redactar una carta y elaborar una puesta en escena donde estamos todos espantados por la propuesta del gobierno nacional”, cuestionó.

“Yo hablo a título personal y sentí una increpación de muchos gremios que estaban apiñados con la gobernadora, a punto tal que en un momento el legislador Blanco tuvo que explicar un poco la situación. Estaban todos puestos en fila por orden de preferencia y yo hubiese preferido que la reunión fuese en un gimnasio grande, con un micrófono en una mesa cuadrada, para vernos las caras. La gobernadora decidió hacerlo a puertas cerradas, sin que la gente lo vea, y me parece que fue una manipulación y un circo”, calificó.

Afirmó que “la 19640 no se va a tocar” y que el proyecto presentado por el ministro Dujovne “viene a modificar una situación que existe a partir de 2009, por un pedido del empresario Cherñajovsky -titular de Newsan- en un ardid para ganar más rentabilidad para las empresas. Ese fue el esquema para generar los aranceles que hoy el gobierno quiere bajar”, sostuvo.

“Hay que aclararle a la sociedad esto, porque obviamente las cámaras fueron a defender su rentabilidad. Me sorprendieron algunos datos que dio el ministro Caballero, porque hasta hace un mes las fábricas perdían empleo y manifestó que en este último año crecieron en 1.700 los puestos de trabajo. Hasta el mes pasado decían que perdían centenares de puestos todos los meses y son impresionantes las contradicciones en este escenario”, dijo.

De las intervenciones de los asistentes, rescató a la legisladora del MPF Mónica Urquiza, que “realizó la única manifestación importante para mí, que fue no quedarnos con esto sino ver cómo construimos algo a futuro. Yo no pedí la palabra porque sentí que no era el mejor ambiente para hablar”, explicó.

Roma opinó que con la gestión de Bertone “la provincia no va a llegar a buen puerto, por cómo se quiere manipular la situación” y dio a conocer “un cruce desafortunado de palabras con la gobernadora, cuando yo fui a colaborar. Cuando me fui, fui a saludarla por una cuestión de respeto institucional, y ella me increpó, diciendo le molestaban mis dichos en este y otros medios. Yo le respondí que esto es política y que tengo una opinión diferente, pero me dijo que la estaba injuriando, que ella no se robó nada y no le alcanza ni para comprar una mesa”, dado que en distintos medios había recordado su vinculación con el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido, hoy preso.

“Me dijo que mis injurias ameritan que me haga una causa penal, y le dije que lo haga cuando quiera, porque yo también tengo cosas para responder. Pero me contestó que no lo iba a hacer porque tengo fueros. Ahí quedamos después de este roce verbal”.

En ese marco, comentó que él está “pensando no sólo en los trabajadores que hoy están en el sector industrial, sino en la misma cantidad de personas que están sin trabajo o con trabajo precario, porque son otros diez mil. Yo pienso en todos los que están en esta situación en la provincia y en el futuro de los jóvenes. Le dije que tenemos dos miradas diferentes y la de ella era intencionada. Me dijo que no me lo iba a permitir, y le insistí en que todo lo que le importa es lo que tiene que ver con las industrias de Cherñajovsky. Se ofendió, y yo seguí mi camino”, relató.

“Yo necesitaba decírselo, porque a mí me gusta decir las cosas en la cara. Los que me conocen saben que no tengo doble discurso”, dijo Roma de este tenso intercambio.

Como balance final, y tras hablar “con algunos legisladores de la oposición”, afirmó que “no los vi muy contentos por esta situación a la que nos llevó la gobernadora; lo mismo algunos concejales que dijeron que era circo y que nos ponía contra las cuerdas, porque obviamente no apoyar ante la opinión pública era como decir que no defendemos a los trabajadores de Tierra del Fuego”, planteó, admitiendo que firmó por la presión del momento.

“El documento ya de por sí es medio tramposo, pero son los juegos de la política y el ministro Gorbacz es un especialista en hacer escenas de teatro”, disparó.

Respecto de la pretensión de Bertone de lograr una tregua por dos años y trabajar en conjunto oficialistas y opositores, no lo ve viable: “Yo no lo creo porque la misma gobernadora está presionando a la justicia provincial para que le saquen el impuesto inmobiliario a los municipios. Yo estoy en contra de esto y se lo voy a plantear al Ministro del Interior y otros ministros nacionales, porque me parece una extorsión terrible hacia los municipios”, adelantó.

“Ella hizo todo lo que dice que estamos haciendo cuando recién asumió, con doble agravante, porque la presión hacia los municipios es terrible. Ella dice que nosotros le estamos haciendo lo mismo y no es así, porque lo único que está haciendo el gobierno nacional es invitarlos a todos a sentarse a una mesa a charlar, mostrar los beneficios que da el estado a cada provincia, para que hagan sus números de cuánto pierden y empezar a conversar”, comparó.

Fuente: Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.