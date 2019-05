Romero: “Nunca compartí que se quiera usar a los chicos políticamente”

El ministro de Educación Diego Romero ratificó su convencimiento de que en época de campaña electoral se buscará afectar el normal dictado de clases, y que le llama a la atención “la organización de todas las movilizaciones, como si el Ministerio de Educación no estuviera presente”.

Nunca compartí que se quiera usar a los chicos políticamente” aseveró Romero. “Uno no le echa la culpa a los alumnos por esto, pero sí está claro que hay una organización detrás, hay docentes, hay padres, y yo no quiero que se mezclen las cuestiones políticas con esta situaciones”.

Recordó que las escuelas de la provincia “han estado abandonadas por muchísimo tiempo, por lo que siempre hay arreglos por hacer” y que se debe diferenciar el reclamo genuino con aquellos que son motorizados “por la oposición política al gobierno, que están en listas a legisladores, o están trabajando con la oposición, como el secretario general del Sutef que todos lo hemos visto en fotos junto al intendente de Río Grande y candidato a gobernador”.

Romero admitió que “estamos acostumbrados en esta gestión a que nos exijan todo, y lo ha dicho una y miles de veces la gobernadora: todos los recursos, computadoras, bancos, material didáctico, salarios, horas cátedra, aguinaldo, insumos, todo es afrontado por la provincia. Nación no nos manda ni una silla”.

“El mantenimiento y la inauguración de nuevas escuelas o el continuar con la educación técnica ha sido una opción de la gobernadora Bertone, no es una política nacional” sostuvo Romero, y que “si la gobernadora no hubiera hecho una buena administración, no podríamos comprar ni un alfiler” aseguró.

Fuente: Sur 54