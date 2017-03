Rotura de gasoducto: Solorza quiere que la gobernadora “considere sacar” a Nogar

El secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, sostuvo que “la responsabilidad mayor siempre es del Estado, y no se tiene que enojar nadie”, molesto porque “el rol del estado está ausente en estas situaciones”.

“Los organismos de control como la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia, son inexistentes. Nosotros venimos sosteniendo, y no desde ahora, que Camuzzi no debe tener la concesión en Tierra del Fuego y queda absolutamente claro que fuimos los primeros que estuvimos en esa lucha y vamos a seguir”, manifestó.

“Los funcionarios responsables del control deben hacer una autocrítica, dar una respuesta inmediata, y no que tenga que andar la gobernadora pidiendo aviones y gastando un dinero exorbitante para poder mantener la generación de energía en Ushuaia, mientras la responsabilidad de Camuzzi brilla por su ausencia”, criticó.

Observó que durante la operación del maquinista que hacía la zanja, “no había ningún inspector de seguridad ni personal haciendo cateos en la cañería. Si había alguna duda, había que cavar a mano, con palas, porque así son los procedimientos, en lugar de poner en riesgo la vida de un compañero”.

“Los mapeos –para ver el trazado de las cañerías- se hacen cada vez que se realiza una obra”, aseveró, esperando que la justicia pueda determinar la responsabilidad que le cabe a cada actor en lo ocurrido.

“La DPE de Ushuaia tuvo que gastar cinco millones de pesos en gasoil para mantener la luz, la administración pública estuvo de asueto y la ciudad de Ushuaia estuvo parada cuatro días por la irresponsabilidad de esta empresa; y el primero que debería dar explicaciones es el Secretario de Hidrocarburos de la provincia. Debiera ser interpelado para ver qué se hizo y qué no, porque puso en vilo a toda la población”, disparó, apelando a la intervención de la Legislatura.

Aclaró que no es una cuestión “personal” con Omar Nogar, pero “el funcionario debe estar al servicio de la comunidad, y la gobernadora debiera considerar sacar del cargo a alguien que no cumple con el rol para el que fue puesto”, sentenció.

“Camuzzi no tenía las herramientas para reparar la rotura, no tenía controles sobre los trabajos que se estaba haciendo, no había personal de seguridad viendo cómo se hacía la traza de la zanja para ampliar el gasoducto”, enumeró sobre la conjunción de incumplimientos que podrían haber evitado este hecho.

“La idea es revertir las cosas que se hicieron mal, pero están al frente los mismos funcionarios que hace años siguen atornillados a la silla”, dijo, teniendo en cuenta que Nogar viene de la gestión Ríos.

“Estas situaciones son insostenibles, lamentables, y agravan la situación de una sociedad con tantas carencias en materia energética”, concluyó.

Fuente: Minuto Fueguino

