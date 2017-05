Rubinos: “Ahora tenemos que seguir con el camino que cada uno eligió”

El convencional Oscar Rubinos aseguró que, si bien hubo un apoyo a la alianza Cambiemos en la convención de la UCR, se incluyó en el documento emitido un artículo que impide “reclamos” a quienes no estén de acuerdo de ir con el PRO de Tierra del Fuego en las próximas elecciones. “Ahora tenemos que seguir con el camino que cada uno eligió”, deslizó.

Rubinos explicó por Radio Provincia que estuvieron manteniendo reuniones “anteriores a la convención para buscar la forma de ponernos de acuerdo sobre que es lo tiene que hacer en partido en la próximas elecciones y la verdad fue muy difícil, porque la Convención Nacional de La Plata no establece claramente una única forma de interpretación y es por esto que cada provincia tiene distintas formas de cumplirlo. Entonces, entendíamos que debíamos buscar la forma de contener a todos los sectores , no solamente al sector de Federico (Sciurano), también a la Juventud y otros sectores radicales que no estaban de acuerdo con hacer una alianza con el PRO de Tierra del Fuego”.

“Ayer teníamos los dos tercios de los votos para concretar esa alianza y yo planteé que no estaba de acuerdo y que tampoco estamos obligados con esa alianza”, destacó.

“Entendemos que hay un sector muy importante que quiere conformar un frente con el PRO de Tierra del Fuego, pero hay un sector muy grande que no se siente contenido ahí y que nos parecía como se hizo en otros provincias como Santa Fe, se podía copiar un artículo donde quedaba establecido de que se respetaban las decisiones de militantes, dirigentes y sectores internos ante la identificación ideológica y la historia política de la provincia que desean participar de entendimientos compartidos políticos afines a esta ideología y política”, manifestó.

“Ahora tenemos que seguir con el camino que cada uno eligió-remarcó- si quieren sentarse y llegar a un acuerdo con el PRO de Tierra del Fuego, que no le reclamen a quienes no lo quieren hacer”, dijo.

Rubinos especificó que este artículo “es una herramienta para ir a las elecciones de una forma que sinceramente fuera mejor para la provincia. No quiero desprestigiar a quienes están de acuerdo de ir con el PRO de Tierra del Fuego. No obstante, destacó, “yo no estoy de acuerdo con sus ideas, ni como defendieron, ni que tengan un acuerdo con el FPV, tampoco con al armonización de la caja de jubilaciones, ni que nos impidan devolverle la movilidad ,pero eso no va a hacer que insulte a los que si están de acuerdo, pero si les pedí que a quienes nos estamos de acuerdo, defender los intereses de Tierra del Fuego de otra forma, y lo permitieron porque incluimos el artículo”, cerró.

