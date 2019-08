Schreiber: “Seguramente los precios se van a ir acomodando por la suba del dólar”

El referente de los almaceneros de Río Grande, Luis Schreiber, fue consultado por FM La Isla sobre el impacto de la corrida bancaria en los precios minoristas y señaló que “algunos proveedores nos notificaron que iban a aumentar un 15 por ciento”.

“Yo no he repuesto mucha mercadería pero es posible que en algunos productos haya inconvenientes. Los proveedores están sufriendo lo mismo que nosotros, y en mayor o menor escala todos estamos metidos en el mismo lío”, sostuvo.

“Seguramente los precios se van a ir acomodando por la suba del dólar, pero no podemos aumentar demasiado porque ya no vendemos nada. Si vendemos algo, damos gracias a dios. Esto repercute en todo lo importado, pero también en todos los productos de consumo masivo va a haber aumentos porque la devaluación tiene un impacto fuerte en las tarifas. Esperemos que no siga subiendo”.

Aseguró que esta devaluación era previsible “ganara quien ganara. Si ganaba Lavagna iba a pasar lo mismo. El presidente le echó la culpa a la oposición pero el culpable es él, y ganara quien ganara esto iba a pasar. No hay margen para soportar más. Encima somos culpables por haber votado como se votó. Esto nunca había pasado, yo no lo vi nunca.

Por su parte el gerente de operaciones de Diarco, Diego Malgesini, dio a conocer un aviso de aumento del 15 y 20 por ciento en todas las listas de sus proveedores. Por ahora la decisión fue remarcar un 5 por ciento en algunos productos y sostener el resto, aunque “los distribuidores no quieren vender”, alertó.

“Los proveedores no nos están tomando pedidos. Están hablando de un aumento del 15 y el 20 por ciento sobre los precios de lista, en todos los productos en general, y en cualquier momento de la cadena el producto está tocado por el dólar”.

“Estamos con las puertas abiertas atendiendo a nuestros clientes, para respetar nuestro negocio y el del comerciante, que es nuestro cliente. La verdad es difícil porque estamos vendiendo y no estamos pudiendo comprar”, manifestó.

Indicó que las decisiones se van tomando día a día a partir de la corrida del lunes. “El lunes se juntó la cúpula de Diarco y se decidió hacer esto, el martes ocurrió lo mismo y esto va a ser un día a día, porque no sabemos con qué nos encontramos. La situación se complica para cualquier comerciante cuando no hay un panorama cierto hacia adelante, cuando no hay un precio fijo del dólar, van variando constantemente”, expresó el gerente.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.