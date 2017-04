Sciurano, cerca del MPF y Melella para las PASO 2017

En declaraciones a Radio Provincia, el presidente de la UCR fueguina y ex intendente de Ushuaia, Federico Sciurano manifestó que se han hecho públicas “las distintas miradas y posturas, que se pueden terminar resolviendo con distintos candidatos en las PASO”, admitiendo su cercanía al MPF y su alejamiento a los radicales cercanos al PRO y Cambiemos.

Las aguas se dividen dentro del radicalismo, donde hay un sector cercano al PRO y otros que no quieren la alianza, como el concejal Rossi y Sciurano, por lo que el ex intendente capitalino, reconoció que “la UCR tiene un debate interno que trasciende a los medios de comunicación y no es casualidad lo que se votó la semana pasada en la Legislatura”, expresó, dando cuenta, sobre la postura de Oscar Rubinos, quién votó negativamente el convenio de adecuación y financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego firmado con la ANSES, junto a legisladores del MPF. “Claramente puede llegar a darse que esas dos miradas sobre la provincia terminen reflejándose en distintos candidatos que se presenten a las PASO”, avizoró.

“El radicalismo tiene la obligación de tener el protagonismo que corresponde, al haber sido la alternativa de gobierno en la elección anterior y haber estado muy cerca de gobernar la provincia”, subrayó de cara las PASO de agosto.

Consultado sobre la relación con el intendente Melella, expuso que “siempre fue buena, incluso en 2015, cuando acompañó a la actual gobernadora. En algunos temas tenemos miradas ideológicas distintas, pero eso no impide que podamos conversar y tener puntos de vista en común”.

“Las condiciones que se dieron en 2015 no permitieron generar un esquema común, pero en este último tiempo conversé con él más de una vez sobre lo que está pasando y el futuro. Gustavo es un dirigente importante con un nivel de acompañamiento en la ciudad muy significativo y no me animaría a decir que puede definir quién va a representar la provincia en la elección de 2017, pero evidentemente tiene una opinión que es escuchada sobre todo en Río Grande, y desde ese lugar planteará lo que crea mejor”, destacó.

Además reconoció que “en el debate que se da en el bloque del MPF hay una sintonía con una parte del radicalismo, que tiene que ver con la propuesta que llevamos adelante en el acuerdo político del 2015. Sin duda había una mirada común sobre el camino a seguir y hoy hay una enorme necesidad de la provincia de revitalizarlo, aprendiendo de los errores cometidos”.

“Se buscará a los dirigentes que tengan el respaldo para la nueva construcción con miras al 2019. Esto se podrá transformar en políticas concretas y decisión concreta”, cerró.

