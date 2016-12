Sciurano: “La situación crítica de la provincia no puede llevar a un “sálvese quien pueda”

El presidente de la UCR en Tierra del Fuego, Federico Sciurano, mantuvo reuniones en Río Grande con el concejal Paulino Rossi y el intendente Gustavo Melella. En las mismas destacaron la importancia de la autonomía municipal.

Respecto a los encuentros Paulino Rossi manifestó que “fue una reunión enriquecedora en la que hablamos sobre la importancia de la autonomía municipal, con la mirada que nos da la experiencia y el presente que tenemos como dirigentes y miembros de la Unión Cívica Radical. Defendemos la autonomía por lo que representa y por los principios ideológicos que tenemos en el partido radical. La visita de Federico nos sirve mucho porque él como Intendente ha sido un referente con una gran experiencia en la defensa de la autonomía de las instituciones”.

“La base del proyecto del gobierno provincial es un gran aumento del impuesto inmobiliario y que eso vaya al IPAUSS. Esto significa que las responsabilidades primarias del gobierno provincial éste las lleva adelante cargando a los vecinos con un aumento. O sea perjudicando a la comunidad en general y por supuesto afectando gravemente las autonomías municipales”, manifestó Rossi.

Por su parte, Federico Sciurano dijo que “siempre es importante estar en contacto como miembros del partido, como dirigentes y como vecinos de la provincia. Hubo situaciones en el pasado que fueron similares y afectaron la autonomía municipal pero en este caso con la característica de que el gobierno provincial tiene la mayoría automática que permitió aprobar el paquete de leyes de principio de año. En este caso está en juego la solidez institucional que queremos que tenga la provincia ya que la consolidación de las instituciones tiene que ver con el manejo de sus recursos. No le hace bien a ninguna estructura administrativa que vos tengas una situación económica, que eso cambie y pierdas tu autonomía y con eso el sistema institucional”.

“Que uno tenga la mayoría no significa usar esa mayoría para tener un impacto determinado perjudicando a las ciudades y en definitiva a la comunidad en general. También lo hablamos con Gustavo Melella porque entendemos que depende de los dirigentes la posibilidad de la provincia de desarrollarse con solidez. La situación crítica no puede llevar a un “sálvese quien pueda” porque es muy difícil volver de ahí”, afirmó el referente radical y ex intendente de Ushuaia durante 8 años.

Finalmente Sciurano dijo que “hoy lo más importante tiene que ver con tener una dirigencia madura y seria acorde a la compleja situación que atraviesa el país y la provincia. En ese sentido, dentro del partido tenemos una mirada común relacionada con lo que consideramos mejor para las instituciones y la comunidad y por eso estas reuniones son tan importantes. El debate es fundamental y tiene que darse a pesar de que el gobierno provincial tenga la mayoría automática”.

