El electo Senador por Juntos Por el Cambio destacó la excelente elección y aseguro que “los vecinos nos eligieron para ser la oposición y lo haremos con responsabilidad”. Destacó que “se abre un nuevo camino y como Senador Nacional voy a defender los intereses de Tierra del Fuego”

“Quizás no sea este el momento de las conclusiones ni los análisis profundos. Sí lo es para el agradecimiento y las felicitaciones”, sostuvo Blanco evidentemente emocionado.

«El agradecimiento es para quienes confiaron en nosotros, nos dieron su respaldo que nos permite llegar al Congreso de la Nación. Las felicitaciones para los candidatos que se alzaron con el triunfo en esta elección, para todos los candidatos en general y sobre todo, para toda la ciudadanía de Tierra del Fuego, que una vez más dio muestras de un ejercicio democrático y en paz» continuaba.

«En lo personal, espero que esta decisión inobjetable que tomó el pueblo de la Nación Argentina redunde en un bienestar para todos. No hay frase de ocasión en este deseo, es lo que verdaderamente siento, como lo siente toda persona de bien que habita nuestra suelo. Soy un convencido de que si le va bien a un gobierno -del signo que sea- más temprano que tarde los argentinos vamos a estar bien».

«Pero una buena parte de la población me puso en el lugar de la oposición. Y la ejerceré con el honor y la responsabilidad que ello implica. Llegué hasta donde llegué predicando mis ideas y mis principios; es mi deber continuar manteniéndolos más firmes que nunca. Para eso me votaron».

«Esas convicciones no serán un impedimento para ninguna política que tenga como objetivo el bienestar de los argentinos en general y de los fueguinos en particular. No voy a desdecirme de nada de lo que dije durante la campaña ni de lo que vengo sosteniendo durante toda mi vida política. Entiendo sí que estamos ante un momento histórico, crítico y profundo. Y somos los dirigentes, los representantes democráticamente electos, quienes debemos dar el ejemplo. Nuestro pueblo no soporta más mezquindades de ningún tipo. La política nos brinda las herramientas para salvar nuestras diferencias, pero sobre todo para encontrar las coincidencias. Y el diálogo es el condimento indispensable de la política bien entendida. Allí estaré entonces, como siempre, dispuesto a sentarme a dialogar, a consensuar, a encontrar los caminos, a brindar mi aporte, a sumarme a las causas del bienestar de nuestra Nación y nuestra Provincia».

«Honraré con mis actos, con mi palabra, con mi esfuerzo este cargo con el que he sido ungido» concluía Pablo Blanco.

