Tras conocerce el hecho de violencia hacia una joven en «El Nautico», habló el personal de seguridad involucrado. Nesthor José Campos en un medio radial dijo que actuó «para que la chica no escupa ni muerda» o que «se lastime».

En declaraciones a Radio Provincia, Campos explicó que mientras se encontraban haciendo la recorrida habitual de control se obsevó que había una pelea en la se involucro la chica y otro joven. «Alli le digo a ella que deponga de su actitud, me paro adelante para vitar que siga pelando, ella vuelve a pasar pero me escupe y trata de golpearme, cuandome escupe lo hace en la cara. Entonces comenzamos a sacarla», indicó.

En video se la como Campos lasujeta porel cuello y la arroja a lasalida, a lo que Campos sostuvo: «Lo que se vió en los medios de que supuestamente se la estaba ahorcando, fue una tecnica para que no lastime, muerda o escupa. Nosotros estamos continuamente expuestos a la sangre y saliva entonces fui a la guardia a hacerme un analisis porque no se si ella tiene alguna enfermedad o algo, entonces con su actitud y no sabemos a que lo enfrentamos, buscmaos tratar de solucionar el problema pero lla matuvo una actitud hostil».

«En ningun momento se la trato de ahorcar o su vida corrió peligro», se justifico Campos.

Consultado por la falta de accionar femenino dijo que «lo contamos pero en el momento ese personal no esta y no podemos esperar hasta que se acerque. Debemos tratar de actuar lo mas rapido posible para evitar un mal mayor».

«Siempre vamos a ser lo malos de la película, estamos permanente en exposición o trabajando en prevención», apuntó y agregó que se actuó «para que la chica no escupa ni muerda» o que «se lastime».

«Yo pedí que esta chica haga la denuncia pertinente, que vaya al medico», sostuvo finalmente.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.