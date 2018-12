Se realizó la gran feria popular de precios bajos y habrá otra los días 21 y 22

La Municipalidad de Ushuaia emprendió con éxito la segunda edición de la Gran Feria Popular de Precios Bajos, los días 14 y 15 de diciembre en el Barrio de la Cantera. Allí vecinos y vecinas aprovecharon “precios, calidad y variedad en productos de primera y segunda necesidad”. Habrá otra feria navideña los días 21 y 22 de diciembre.

El jefe de programa de emprendimientos locales, Sebastián Maller explicó que “en vísperas de las fiestas los empresarios comenzaron a ofrecer productos navideños, por lo tanto pudimos incluir una amplia variedad en frutas y verduras, carnes de la zona, lácteos, fiambres, productos no perecederos, artículos de limpieza y plásticos, aseo personal y bebidas”.

“Esto, sumado a que en los estands se podía realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito, permitió que haya una circulación constante de vecinos y vecinas que además buscan precios para aliviar su economía cotidiana”-continuó Maller.

Presente en el lugar, estuvo el legislador provincial (FVP), Ricardo Romano, quien observó que “los fueguinos no estamos exentos de la crisis nacional que atraviesa el país, donde la inflación y los tarifazos los sufrimos todos, y en especial los más vulnerables, y es por eso que reivindico este tipo de políticas, donde emprenden una logística que facilita acercarle al vecino mejores precios y calidad en los productos que necesita tener en su mesa”.

Romano aprovechó para advertir que “estamos sufriendo la mentira más grande de la historia, porque a los argentinos nos dijeron que no íbamos a tener tarifazo, ni aumento de nada, que nadie iba a perder lo que tenía y ahora sufrimos lo que es la inflación. Cuando Macri dijo antes de asumir a la presidencia que ´la inflación demuestra la incapacidad para gobernar´, y ahora sin embargo; destrozó todo, al punto de no poder controlarlo” lamentó.

Maller anticipó que la próxima edición de la feria tendrá lugar el 21 y 22 de diciembre en el Polideportivo Municipal, y “allí la gente podrá encontrar los mejores panes dulces a los mejores precios, como así también las tradiciones frutas y bebidas de cara para las fiestas de fin de año”.

