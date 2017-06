Seis extranjeros fueron expulsados por tener antecedentes penales

El Delegado de la Dirección Nacional Migraciones en Tierra del Fuego, Lisando Ruiz Cardona confirmó que se han sido extraditadas seis personas a lo largo del año debido a sus antecedentes penales.

El funcionario se refirió a la actual situación de los extranjeros que se encuentran en la provincia, “se está trabajando en un control exhautivo en el marco de las modificaciones importantes que se hicieron en el mes de enero con respecto a los extranjeros que comenten delito, esto nos permite acelerar los trámites en caso de que no se cumplan con todos los requisitos”.

Asimismo, agregó que “en el nuevo marco que se le dio a Migraciones, creemos que la Argentina tiene que ser un país donde no se le dé lugar a los delincuentes. La Ley estipula en cuanto a los extranjeros que hasta que no esté la condena firme no se los puede expulsar del país. Una vez que cumple la mitad de la condena se lo puede expulsar del país, en el caso que el Juez no requiera más su presencia”.

En lo que va del año seis personas fueron extraditadas de la provincia, “Las mismas se encontraban detenidas cumpliendo la mitad de su condena. Siempre se protege los derechos de los inmigrantes, en el caso de que no respeten la ley los mismos serán expulsados. Antes se podía demorar hasta 7 años en expulsar a una persona, ahora esto se da en tres meses”, indico el funcionario.

Fuente: 94diez

