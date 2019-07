Son 8 las listas que participarán de las PASO el 11 de agosto

Las listas de precandidatos a senadores y diputados de las alianzas Frente para Todos, Juntos por el Cambio y Vamos Todos a Vivir Mejor y de los partidos GEN, Social Patagónico y Obrero fueron habilitados por el Juzgado Federal de Ushuaia, con competencia electoral, para participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 11 de agosto.

De esas seis fuerzas políticas sólo una, Juntos por el Cambio, dirimirá efectivamente sus candidatos en interna, ya que las 5 restantes presentaron lista de unidad.

Por el oficialismo nacional tres listas disputarán las candidaturas a senadores y dos las de diputados. La lista A “Juntos Somos el Cambio” postula como precandidatos titulares a senadores al legislador Pablo Blanco y a Amalia Analía Casal, y como precandidatos titulares a diputados a Federico Frigerio, María Belén Monte de Oca y Gianfranco Guardamagna.

La lista B “Cantera Popular” presenta únicamente precandidatos a senadores, siendo los titulares Natalia Jañez y Ricardo Prinos.

En tanto que la lista C “Tierra del Fuego Cambia” lleva como precandidatos titulares a senadores a Héctor Stefani y a Analía Fernández, y como precandidatos titulares a diputados al concejal de Río Grande Paulino Rossi, Viviana Rodríguez y a Andrés Javier Aguirre.

La alianza Frente de Todos va con lista única – “Celeste y Blanca”- que lleva como precandidatos titulares a senadores al actual diputado nacional Matías Rodríguez y a la relecta concejal riograndense María Eugenia Duré, y como precandidatos titulares a diputados a la gobernadora Rosana Bertone, al senador José Ojeda y a la secretaria de Relaciones Internacional María Cecilia Fiocchi.

La Alianza Vamos Todos a Vivir Mejor, en la lista “Sigamos Juntos”, lleva como precandidatos titulares a senadores a Federico Armando Runín, Secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, y a la doctora Adriana Chapperón, y como precandidatos a diputados a los ex senadores Mabel Caparros y Osvaldo López, y a Daiana Freiberger.

Por su parte, el GEN presentó la lista “Soberanía Nacional”, que tiene como precandidatos titulares a senadores al vicegobernador Juan Carlos Arcando y a Susana Sosa, y a diputados a Fernando Marcelo Temari, Alicia Quevedo y Gustavo Obelar.

El Partido Social Patagónico, con la lista “Unidad” postula como precandidatos titulares a senadores a la ex gobernadora Fabiana Ríos y a Lisandro Fonrradona, y como precandidatos titulares a diputados a Malena Teszkiewicz, Mariano Plecity y Mirtha Oriz.

En tanto que el Partido Obrero, con la lista “Unidad”, lleva como precandidatos titulares a senadores a Daniel Barría Carabajal y a Lucía Fernández, y como precandidatos titulares a diputados a Yesica Gómez, Mariano Ochoa y Claudia De Bueno.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

