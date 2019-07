El secretario general de ATE Carlos Córdoba, aseguró que no tiene temor a la justicia “ni a nadie”.

Por Radio Provincia, el dirigente recordó que el procesamiento por la estafa con las viviendas no es el único que tiene, como tampoco el embargo de tres millones dispuesto en esta causa. “También estoy embargado por la justicia federal en 200 mil pesos, y por la justicia de la provincia por 15 mil pesos, por el tema de la planta Orión y del corte de ruta”.

El procesamiento por la estafa “no está firme y es lo que dice el Dr. Pintos, que es mi abogado. Mi vida sigue siendo normal, y tengo que pedir autorización si me retiro de la provincia, como era antes”, aseguró.

Comparó la situación con la de la ex presidente: “Cristina ha tenido 30 juicios y va levantando de a poquito algunos. No está presa, está procesada, y ojalá la voten, pero no hay algo definitivo para que vaya presa o pague lo que tenga que pagar”, indicó.

“En el estatuto del gremio dice que si estoy procesado pero no está firme, puedo seguir haciendo mi vida como secretario general. Si los compañeros quieren que me retire, tienen que pedir un congreso, pero creo que no lo van a hacer”, barajó, luego de una conversación con Marcelo Córdoba, que habría dado marcha atrás.

“Yo no voy a pedir licencia y estoy en una lista para las elecciones. Si los compañeros creen que le hago mal a la institución, tendrán que pedir un congreso. Nosotros vamos a seguir peleando mientras los compañeros nos voten”, sentenció.

Fuente: Sur 54

