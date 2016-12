SUTEF reclama paritarias de forma “urgente”

El sindicato docente reclamó, una vez más, la convocatoria a paritarias de forma “urgente”. “Nuestra organización y los paritarios que llevan adelante las negociaciones y representan a la docencia están a disposición para evitar negociaciones al filo del inicio de clases y que se transformen en un escollo para la comunidad”, señalaron desde el SUTEF.

“Desde el SUTEF, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, queremos hacer saber a la comunidad que solicitamos el urgente llamado a paritarias para el sector docente”, dice un comunicado de prensa del sindicato docente.

Después señala que “La preocupación en la docencia en general y en nuestra organización en particular se debe a que el Juez Laboral Penza dio inicio a la feria sin resolver el expediente por paritarias que fuera presentado en su juzgado el día 2 de agosto. Así mismo el gobierno no ha convocado a negociación durante el 2016 y no convoca ante la llegada del 2017”.

Para finalizar expresa que “Nuestra organización y los paritarios que llevan adelante las negociaciones y representan a la docencia están a disposición para evitar negociaciones al filo del inicio de clases y que se transformen en un escollo para la comunidad que desea un inicio del año escolar con normalidad”.

Fuente: Red 23

